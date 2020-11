Diosdado en Mérida: "Las mujeres al frente de esta operación son la mayor garantía del triunfo"

*** El pueblo merideño tiene una gran fuerza, representa la esencia del chavismo, siempre está dispuesto a luchar, es antiimperialista, socialista y chavista de corazón

30 de noviembre de 2020.-La algarabía se desbordó en el estadio de béisbol "Acacio Sandia" de El Vigía, municipio Alberto Adriani, lugar del Gran Cierre del Comando de Campaña Darío Vivas del estado Mérida, donde Diosdado Cabello, líder de la lista nacional por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (Gppsb), destacó la importancia de la mujer para ganar el seis de diciembre.

"Las mujeres al frente de esta operación son la mayor garantía del triunfo de la revolución bolivariana, porque las mujeres son las que saben, las que están pendientes de todos los detalles y este seis de diciembre las mujeres venezolanas nuevamente estarán al frente de la batalla".

El líder socialista enfatizó que el ejército revolucionario del país, de Mérida, lo dirigen las féminas y los hombres obedecen, por ello les pidió que muy temprano ese día, con la diana de Darío Vivas, del comandante Hugo Chávez, de Carabobo, bien temprano se levanten y muevan a todos en su familia, les ponga horario para ir a votar y supervisen el voto de cada uno.

Manifestó su alegría por la respuesta del pueblo merideño por el cual siente un amor infinito, porque son venezolanas y venezolanos extraordinarios, siempre con una sonrisa, dispuestos, luchadores, revolucionarios, socialista, antiimperialistas y profundamente chavistas. "Uno llega a estas concentraciones y ve tanta fuerza de pueblo (…); ahí está la esencia del chavismo".

El 5-E entrarán a la AN con Bolívar y Chávez

A ocho días del 6-D, Cabello dijo que a Venezuela le espera un lindo amanecer de patria, de reencuentro con la victoria, para comenzar un proceso profundo de cambios en la Asamblea Nacional (AN) adeco-burguesa de los últimos cinco años, de donde deben echar a la oposición apátrida.

Aseguró que el 5-E de 2021 el pueblo irá junto a sus diputados y diputadas al Palacio Federal Legislativo acompañando a Bolívar y Chávez, que entrarán nuevamente en a ese lugar de donde los sacó una derecha cargada de odio, que ha hecho daño a todo el país. Enfatizó que los revolucionarios van a un encuentro nacional de amor porque han demostrado que gobiernan para todas y todos, no como la oposición que solo lo hace para las cúpulas económicas que los dominan. "Mérida debe encabezar esa gran cruzada nacional por la reconciliación de los venezolanos y las venezolanas, por el amor desbordante de su pueblo (…); muy necesario es vencer y de manera aplastante; si la derecha no ha hecho su trabajo, ese no es nuestro problema".

Reforzar cómo votar

El líder revolucionario pidió a todas y todos los merideños que tengan alguna duda sobre dónde le toca votar, consulten al 2406, enviar un mensaje de texto con su número de cédula, donde inmediatamente tendrán una respuesta. A los jefes y jefas de calle, comunidad, Ubch, apoyar en este trabajo para que todas y todos sepan dónde y cómo votar el 6-D, verificar con tiempo, para que no haya sorpresas ese día, enseñar dónde está cada uno de los partidos de las fuerzas revolucionarias para que no haya equivocaciones.

Eso les garantizará que están votando por la lista estadal que encabeza Jehyson Guzmán, dijo, el equipo de patriotas del estado, el circuito que les toque, la lista nacional donde también están, la Primera Combatiente Cilia Flores, Iris Varela, Tania Díaz, María León, Soto Rojas, Mario Silva, entre otros. "Vamos a aprovechar estos días, y familiarizarnos con el voto", destacó al señalar que tiene la plena seguridad de que a Mérida vuelve la revolución bolivariana, los circuitos que perdieron en las elecciones de 2015.

Una lección para la oposición

Diosdado Cabello destacó en El Vigía que el 6-D le darán una gran lección de patria, de democracia, de revolución, de futuro y amor, a la derecha venezolana que anda en una gran campaña pidiendo no votar ese día, unos vende patria que se robaron el dinero de Citgo, Monómeros, el oro, de las cuentas bancarias de Venezuela, los recursos para las operaciones de niños y niñas.

Aseguró que el 5-E de 2021 será la gran venganza que más le duele a la oposición, el regreso a la AN del pueblo trabajador, de las mujeres, la juventud, las comunidades organizadas, los movimientos sociales, que entrarán junto a sus diputados y diputadas, a Bolívar y Chávez.

"Que nadie se quede en su casa, hagamos este esfuerzo y desde la Asamblea Nacional nosotros legislaremos estos cinco años por los cinco años que no legislaron ellos; una sola ley en cinco años aprobaron (…), nosotros en 15 años más de 970 leyes aprobamos de la mano del pueblo". Dijo Cabello que al día siguiente de asumir sus cargos en la AN firmarán un documento solicitando urgente la aprobación de una ley que castigue a "los vagabundos, hampones, pillos, que dirigieron la Asamblea Nacional en los últimos cinco años (…). Vamos a la victoria con Bolívar y Chávez, rodilla en tierra, fusil al hombro, bayoneta calada, con el morral de Hugo Chávez a la espalda".

Ejército de Mérida dispuesto

En su intervención el protector Jehyson Guzmán destacó que el ejército merideño está dispuesto a recuperar la AN, con toda su fuerza, como lo hizo cuando acompañó con 500 hombres y mujeres a Simón Bolívar en el combate para el rescate de la República. "Los merideños nos sentimos profundamente orgullosos de ser una de esas ocho estrellas que ondean flamantes en nuestra bandera, porque la provincia de Mérida fue una de las primeras en declararse a favor de la causa independentista".

Dijo que las revolucionarias y los revolucionarios del estado están preparados para ganar el 6-D, con sus candidatas y candidatos del Gppsb en perfecta unidad; en el Circuito 4 Julio Torres y Estefani Valero; en el 3 José Uzcátegui y Leticia Rangel; en el 2 Idania Quintero y Yeimy Suárez; y en el 1 Ramón Lobo y Maisuri Bonilla; mientras que en la lista estadal, liderada por él, Jehyson Guzmán, están Niloha Delgado, Arnaldo Sánchez, César Carrero, Rodolfo Zerpa y Roberto Naranjo.

Los acompañan además, por Mérida en la lista nacional, David Jiménez, Génesis Ortega, Noel Jover, Roberto Mesuti, Eredie Piespam, y la lideresa campesina Yanetzy Urbina.