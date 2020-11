Elibanio Uzcátegui abogado en Derecho Laboral: "Presidente Maduro, libere al TSJ y juzgue a los corruptos"

Elibanio Uzcátegui, candidato lista a la AN en el estado Barinas

29 de noviembre de 2020.-

Un nuevo vocero de la Alternativa Popular Revolucionaria agrupada en la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela, abogado especialista en Derecho Laboral y defensor de las causas justas de las y los trabajadores, Elibanio Uzcátegui, quien además es candidato lista en la tarjeta del Gallo Rojo, trajo la voz del pueblo revolucionario de Barinas, quien reclama se libere al TSJ y se juzgue a los corruptos e igualmente se devuelvan los derechos a las y los trabajadores que han sido cercenados por decretos y memorandos en contra del pueblo trabajador.

Elibanio Uzcátegui inició su disertación instando al Presidente Nicolás Maduro a que libere al Tribunal Supremo de justicia y juzgue a los corruptos: "Desde la APR le solicitamos a nuestro presidente Nicolás Maduro, por una parte que libere al Tribunal Supremo de Justicia para que juzgue la corrupción de todos estos personajes que acompañan a Guaidó y a quienes además han sido funcionarios públicos y han causado tanto daño al patrimonio venezolano, basta ya de doble discurso, el pueblo está cansado".

El candidato lista en la tarjeta del Gallo Rojo manifestó: "Rechazamos el doble discurso desarrollado por Nicolás Maduro, hemos observado según su discurso, que la nueva Asamblea Nacional, va a hacer un juicio a Guaidó, para que lo juzgue y va a hacer un juicio político a los ladrones que andan con Guaidó y señala además que él tiene las pruebas en la mano y propone investigar a toda la corruptela, la robadera de Juan Guaidó desde la AN. Pero, el Presidente Maduro sabe, que es a través del proceso desarrollado por la Fiscalía General de la República y por los tribunales competentes donde efectivamente deben ser llevados todos los ciudadanos, tanto los de la derecha que han conspirado contra el país, como aquellos de la "izquierda" que han venido saqueando el tesoro público en perjuicio de todos los venezolanos y las venezolanas".

En el mismo orden de ideas Uzcátegui exhortó al presidente a permitir la independencia de los 5 poderes establecidos en la CRBV, y acotó: "Recordemos que el presidente Maduro ordenó la liberación de 110 presos opositores para permitirles a estos ciudadanos, que estaban siendo procesados penalmente y participarán en el proceso electoral de este 6-D, primero los acusó de delincuentes, de propiciar las guarimbas y recordamos tristemente los venezolanos que allí falleció apuñaleado y rociado con gasolina y luego quemado el compatriota Orlando Figuera, luego observamos que por intereses electorales del PSUV a través de la figura del indulto el propio Presidente de la República ordenó la liberación de aquellas personas a quienes había llamado delincuentes de alta peligrosidad de ahí el doble discurso, además dirigido a un pueblo que prácticamente está acorralado por la polarización política, por el mal gobierno y por el desinterés que tiene este gobierno hacia los más necesitados".

Y prosiguió: "cuando se trata de delitos de Violación de Derechos Humanos y de Lesa Humanidad los cuales dice la constitución que deben ser investigados y sancionados por el estado, no deben ser indultados, esto significa que nuestro presidente incurrió en un notable error al otorgarle indulto a estos ciudadanos por la simple apetencia de que participaran en un proceso electoral dejando con una onda tristeza no solo a los familiares del compatriota Orlando Figuera sino además a todo el pueblo venezolano que ve esta enorme injusticia propiciada desde la presidencia de la república".

El candidato lista fue enfático al afirma que la APR rechaza esta conducta por cuanto no se apega a los preceptos constitucionales ni a los principios de la Revolución Bolivariana y afirmó que esto va a avanzar luego del 6 de diciembre cuando los hombres y las mujeres del gallo Rojo sean electos como representantes legítimos del pueblo en la próxima Asamblea Nacional.

Otro punto tocado por el abogado laboralista Elibanio Uzcátegui fue la persecución contra las masas trabajadoras por parte tanto del gobierno nacional, como de la empresa privada: "Desde este espacio solicitamos que dejen de perseguir a los trabajadores y las trabajadoras, que paren este acoso contra la clase obrera, que paren los despidos, el trabajador si no quiere apoyar políticamente a la corriente política del gobierno o del empresario empleador, está en su derecho de no apoyarla, aún existen en Venezuela porque está establecido en la CRBV que no ha sido derogada, las libertades políticas, por ello ni el gobierno ni los empresarios deben empeñarse en una persecución constante en contra de los trabajadores y las trabajadoras por el sencillo hecho de no apoyar una corriente de pensamiento distinta, ya el pueblo se siente traicionado y tiene derecho a escoger otras alternativas".

Igualmente indicó que en el estado Barinas existen numerosas denuncias de persecución y acoso a la clase obrera: "Notamos las cantidades de denuncias de los trabajadores y las trabajadoras perseguidos no solamente por la gobernación del estado Barinas y las distintas instituciones que hay acá, sino a nivel nacional porque pareciera que es una política del gobierno y no una política de Estado, han utilizado además las mismas instituciones del estado, el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo a cargo del Ministro Eduardo Piñate, ha dado instrucciones lastimosamente a las inspectorías del trabajo a nivel nacional, para que le cierren todas las posibilidades a los trabajadores de hacer sus reclamos, para mutilar los derechos a la estabilidad laboral aún y cuando el Presidente de la República a finales de 2019 emitió dos sendos decretos de inamovilidad laboral que impedía que los trabajadores y las trabajadoras fueran despedidos sin causa justificada".

Asimismo acotó Uzcátegui: "Por un lado el Presidente emitía los decretos de inamovilidad laboral y por otra parte el Ministro Piñate alertaba a los inspectores del trabajo como parte de una expresión pública y no una materialización de la justicia de los trabajadores, esto es lamentable y por ello desde la APR rechazamos contundentemente esta actitud del Ministro Piñate apoyada obviamente por el Presidente de la República quien hace 15 días dijo: "Yo asumo la responsabilidad de todo lo que hagan mis ministros", por eso llamamos al presidente a que se ponga la mano en el corazón y deje la persecución en contra de los trabajadores, abra las inspectorías del trabajo, permita que el trabajador se defienda de las instituciones del estado, de las empresas de producción social y de la empresa privada que viven despidiendo a los trabajadores y las trabajadoras, es el llamado a quien se hace llamar presidente obrero y entre otras cosas a quien el Presidente Chávez le asignó la responsabilidad de estar muy pendiente de los trabajadores y las trabajadoras y lamentablemente no ha sido así".

Otra denuncia señalada por el candidato lista del PCV y abogado laboralista fue lo concerniente a la liquidación del salario: "Denunciamos la liquidación del salario por parte nada más y nada menos que del mismo Presidente Maduro, la liquidación de las prestaciones sociales que tantas luchas desarrollaron los trabajadores y las trabajadoras para poder conquistar, exigimos un modelo de prestaciones sociales dignas, pues, lamentablemente este gobierno del Presidente Obrero ha anulado total y absolutamente estas conquistas laborales a través del Ministro Piñate, ha impuesto la anulación de todas y cada una de las convenciones colectivas a nivel nacional, es como una fobia a los trabajadores y trabajadoras y lamentablemente no se detiene el gobierno aún en este proceso electoral, es que no le importa, síganle dando duro a los trabajadores y trabajadoras, evitemos que reclamen en las inspectorías del trabajo y no se diga nada de los tribunales laborales que por el control total y absoluto de los poderes del estado impide también que a través de los tribunales laborales el trabajador o la trabajadora pueda tener un respiro para el reclamo de sus derechos".

También señaló de manera contundente: "Pareciera que esas son las instrucciones que tienen sus diputados o sus candidatos a diputados de cuando lleguen a la AN mantener un silencio absoluto, de no ejercer contraloría sobre el gobierno para poder desarrollar sus políticas fuera del proyecto revolucionario que encomendó nuestro máximo líder Simón Bolívar y que fue avivado e impulsado por el comandante Chávez a través del proceso constituyente de 1999".

Del mismo modo recordó la eliminación del artículo 91 de la CRBV y sobre el tema del salario anclado al Petro hace apenas dos años y nada de esto se ha cumplido: "Tenemos en consecuencia en atención a este punto específico, la eliminación de hecho del referido artículo, en cuanto al salario y podemos leer en la CRBV que el mismo artículo obliga al Presidente de la República a que el valor del salario mínimo debe ser igual al valor de la cesta básica, le exhortamos al presidente a respetar la Constitución, a respetar al pueblo, a respetar a la clase obrera y además le solicitamos que cumpla con lo manifestado en cadena nacional en el 2018 hace apenas 2 años que el salario mínimo a partir de ese momento iba a tener el valor de medio Petro, en aquella oportunidad eran 30 dólares y así se generó una expectativa, claro también en una coyuntura electoral, pues el presidente tampoco le ha cumplido a los venezolanos aún cuando fue él quien señaló que ese era el valor del salario mínimo, pues ese salario mínimo no se ajustó a ese medio Petro, ni se ha ajustado todavía".

Elibanio Uzcátegui hizo referencia a la liquidación de las convenciones colectivas y el memorando Piñate (2792), muy parecido al robo de la retroactividad de las prestaciones de Teodoro Petkoff en el último gobierno de Caldera: "El artículo 96 de la CRBV ha sido violentado por las políticas que se manejan desde la presidencia de la república, dado que ha venido anulando, liquidando lo que tiene que ver con las contrataciones colectivas a nivel nacional, allí tenemos unas instrucciones dadas por el Presidente de la República al Ministro Piñate, quien le indicó que debía emitir un memorando 2792 para poder afianzar esta política del gobierno de eliminación de las conquistas laborales, esto es público, notorio y comunicacional, la clase obrera está indignada, está molesta por este entrampamiento constitucional que desde la Presidencia de la República se ejecuta en contra de la clase obrera, igualmente desde el ejecutivo nacional se ha eliminado prácticamente el artículo 95 de la CRBV en atención a la organización de los trabajadores, es decir hay una política destinada a la liquidación del movimiento obrero, sindical y el movimiento gremial, no se pueden organizar los trabajadores, no se pueden organizar los gremios sino a través del PSUV, esto es un tanto odioso y un tanto desvinculado del orden constitucional y se le exhorta desde la APR, a Nicolás Maduro, para que tome en consideración como presidente, como estadista a respetar estos principios constitucionales, además que los venezolanos y venezolanas estamos pasando por una gravísima tragedia y no puede desde las políticas del gobierno incrementar este estado de zozobra y de tragedia que tenemos los trabajadores y trabajadoras".

Elibanio Uzcátegui propuso al pueblo barinés y venezolano apoyar la APR en la tarjeta del PCV, para desde la AN buscar los mecanismos que permitan a las y los trabajadores recuperar el poder adquisitivo a través de métodos legales y constitucionales y al mismo tiempo crear leyes que permitan castigar la corrupción de funcionarios públicos en todos sus niveles incluyendo al Presidente de la República.

Con respecto al sector campesino Uzcátegui propone desde la APR crear una ley que garantice al trabajador del campo sus derechos de permanencia en las tierras que trabaja, para evitar los despojos, los desalojos injustificados al trabajador y la trabajadora de campo:

Por otra parte manifestó que la AN debe ejercer control sobre quienes administran la justicia: "Más allá de las leyes vamos a ejercer un control sobre el sistema de justicia, recordemos que es desde la AN donde se controla lo que tiene que ver con los distintos entes del estado incluyendo a los magistrados del TSJ, para que no se desvíen, para que apliquen las leyes de acuerdo a su propósito y razón, para que haya un equilibrio de poderes y para que en definitiva construyamos la paz a través de la justicia, se debe despolitizar la justicia para garantizar que sea un poder realmente autónomo".

Elibanio Uzcátegui candidato lista en la tarjeta del Gallo Rojo instó al pueblo venezolano y barinés a acompañar la propuesta del gallo rojo, como símbolo de lucha para romper con el entreguismo y castigar la derecha apátrida que tanto daño le ha causado a nuestro patrimonio: "Solicitamos a todos los compatriotas, las venezolanas y los venezolanos que nos acompañen en esta propuesta de lucha, para romper el modelo entreguista que tiene el gobierno de Nicolás Maduro y pasar realmente a consolidar un proceso de transformación que permita a los venezolanos y venezolanas, vivir en paz, tener un salario digno, tener unas condiciones de vida suficientes, por ello el llamado es a votar en la tarjeta del Gallo Rojo, del Partido Comunista de Venezuela, vamos, vamos todos, si podemos, con tu participación, con tu voto, con tu entusiasmo, acércate hasta tu centro electoral, no te quedes en tu casa, haz el ejercicio democrático de tu derecho al voto, vamos a castigar a este gobierno que no ha estado en sintonía con las necesidades del pueblo, dile a tu vecino, vamos a participar, es la única vía, esta es la alternativa que los venezolanos y venezolanas tenemos, para castigar a este gobierno entreguista y para castigar a esta derecha apátrida que ha venido conjuntamente en asociación con la fulana mesita de la unidad con el gobierno, produciéndole más daño al pueblo venezolano, vamos el 6-D a participar en este proceso en la tarjeta del Gallo Rojo PCV, para producir desde la AN la plataforma jurídica y de control que necesita el pueblo venezolano".