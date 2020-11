Encuesta de Meganálisis: 14% de ciudadanos piensa votar en las parlamentarias y 8% en la consulta de Guaidó

Una encuesta realizada por la firma Meganalisis reflejó que la intención de voto para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre es de 13,79%, mientras que la intención de participar en la Consulta Popular promovida por Juan Guaidó es de 7,89%.

Así lo aseguró la encuestadora en un informe divulgado este viernes, en el que se interrogó a más de 1.000 venezolanos, como muestra estadística sobre la base del padrón electoral nacional, el cual contabiliza 20.710.421 electores.

Elecciones parlamentarias

Se interrogó a los encuestados respecto a su intención de participar en los comicios legislativos, en dos fases.

En primer término, se les preguntó si participarán o no en ese evento electoral. 65,1% respondió que no, 25,3% dijo que sí y 9,6% contestó que no sabe.

Posteriormente, al porcentaje que respondió que sí votará se le interrogó respecto al grado de seguridad que posee de que lo hará.

54,5% contestó que está muy seguro de votar, 40,2% dijo que no está seguro y el restante 5,3% que no sabe.

"Al relacionar el 25,3% de intención inicial de votar, con el 54,5% de seguridad de hacerlo, se obtiene una proyección real de participación de 13,79% para el 6 de diciembre", explicó Meganalisis.

Consulta Popular

En lo concerniente a la consulta de Juan Guaidó se aplicó la misma metodología: Primero se interrogó respecto a la intención de participar o no.

En este caso, 82,6% de los entrevistados contestó que no participará, 8,3% dijo que sí lo hará y 9,1% no supo responder.

Seguidamente, a quienes contestaron que sí participarán en la consulta se les preguntó si están seguro de hacerlo.

96,2% afirmó que está muy seguro de participar, 2,1% no está seguro y 1,7% no respondió.

"Al relacionar el 8,3% de intención inicial de participar, con el 96,2% de seguridad de hacerlo, se obtiene una proyección real de participación en la consulta de 7,98%", precisó la consultora.

Soluciones para el país

La encuesta también se refirió a la expectativa de los ciudadanos de que la consulta o las elecciones generen alguna mejora para el país.

En el caso de las elecciones legislativas, 74,8% de los encuestados dijo que no generarán ninguna mejora para Venezuela, 14,7% contestó que sí propiciarán alguna mejoría y 10,5% no supo responder.

Por su parte, 80,6% de encuestados afirmó que la Consulta Popular no generará mejoras para la nación, 8,1% dijo que sí y 11,3% no respondió.

Socialismo

Otra interrogante del estudio fue: "¿ Usted quiere que Maduro, el chavismo y el socialismo dejen el poder?"

81,2% de los ciudadanos respondió que sí, 13,7% que no y 5,1% que no sabe.