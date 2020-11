Lea las Efemérides del día 29 de noviembre

Credito: Sputnik

Tal día como hoy 29 de noviembre, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 29 de noviembre es el 333.° (tricentésimo trigésimo tercer) día del año en el calendario gregoriano y el 334.° en los años bisiestos. Quedan 32 días para finalizar el año.



1. Del 21 al 29 de noviembre: Semana Europea de la Reducción de Residuos.



2. Día del Escritor.



3. Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.



4. Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos.



5. Día Mundial de la Conservación del Jaguar.



6. Nace Andrés Bello (1781). Fue un poeta, educador, filósofo, jurista y uno de los más importantes humanistas de América. Andrés Bello fue maestro del Libertador Simón Bolívar y participó activamente en el procedente revolucionario que llevaría a la Independencia de Venezuela. El 14 de junio de 1800, se gradúa de Bachiller en Artes en la Real y Pontificia Universidad de Caracas, realiza estudios inconclusos de derecho y medicina, es autodidacta, aprende por su propia cuenta el inglés y francés, y da clases particulares al joven Simón Bolívar. Entre 1820 y 1810, Andrés Bello se convierte en Caracas, en una de las personas intelectualmente más influyentes. Entre sus principales obras literarias, destaca la Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos en 1847. También, su traducción libre de la Oración por Todos, de Víctor Hugo, considerada por muchos como la mejor poesía chilena del siglo XIX.



7. En Estados Unidos, Thomas Alva Edison presenta por primera vez el fonógrafo, un dispositivo para grabar y reproducir sonido (1877).



8. Muere Francisco Pi y Margall (1901). Fue un político, ensayista e historiador español de ideología republicana federal, presidente del Poder Ejecutivo de la Primera República en 1873. Procedente de un medio obrero, estudió hasta doctorarse en derecho en 1847. Luego se ganó la vida como profesor, traductor y empleado de un banco, al tiempo que daba sus primeros pasos como escritor y critico literario. Participó en la Revolución de 1854 y se orientó cada vez más hacia la política: en 1854 publicó sus ideas federalistas en La reacción y la revolución.



9. Nace Domingo Liotta (1924). Es un médico cardiocirujano y político argentino. Su labor en el uso clínico del corazón artificial ha sido reconocida internacionalmente.



10. En Bruselas, Bélgica, muere uno de los mayores exponentes del realismo lírico, el compositor italiano Giacomo Puccini (1924), que imbuyó a cada una de sus obras de un ambiente distintivo. Suyas "La Bohéme", "Tosca" y "Madame Butterfly". Compositor de ópera, considerado entre los más grandes, de fines del siglo XIX y principios del XX. Heredero de la gran tradición lírica italiana, pero al mismo tiempo abierto a otras corrientes y estilos propios del cambio de siglo. Desde la década de 1730 su familia había estado estrechamente entrelazada con la vida musical de la ciudad, proporcionando cinco generaciones de organistas y compositores a la Catedral de San Martino. A los 14 años se había convertido en el organista de la iglesia y también comenzaba a escribir sus primeras composiciones musicales. Cuando asistió a una producción de Giuseppe Verdí, "Aída" despertó en él su motivación por lo que se convertiría en una carrera larga y lucrativa en la ópera.



11. En Estados Unidos, los cirujanos Alfred Blalock y Helen Taussig consiguen realizar con éxito una operación de anastomosis (1944). Es un término, usado en Biología, Micología, Medicina y Geología, que se refiere a la unión de unos elementos anatómicos con otros de la misma planta, animal o estructura mineral. Ejemplo de anastomosis: las uniones celulares llamadas unión estrecha.



12. Nace Silvio Rodríguez (1946). Es un cantautor, guitarrista y poeta cubano, exponente característico de la musica de su país surgida con la Revolución cubana, conocida como la Nueva Trova, que comparte con otros reconocidos cantautores tales como Pablo Milanés, Noel Nicola y Vicente Feliú. Su infancia la vivió en la época de transición del gobierno de Fulgencio Batista y el inicio de la Revolución cubana. Colaboró para esta última desde sus inicios como educador, dibujante, escritor, compositor, militar y político.



13. La ONU aprueba la resolución 181/11 el Plan de Partición de Palestina (1947). La Asamblea General de Naciones Unidas adoptan una resolución, que nunca se pondrá en marcha, en la que se pide la participación de Palestina en dos estados separados, uno árabe y otro judío, aunque manteniendo una unión económica. Pronto los árabes atacarán el territorio del nuevo Estado sionista iniciándose el conflicto árabe-israelí.



14. Se inaugura la Avenida Guzmán Blanco en Caracas conocida como la Cota 905 (1953).



15. Se inaugura la Avenida Urdaneta en Caracas (1953). La referida avenida tiene dos kilometros construidos por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en 120 días. La vía de 26 metros de ancho (tres canales de circulación en cada sentido), une a la Av. Sucre con la Av. Andrés Bello.



16. Muere Nina Ricci (1970), fue una diseñadora de moda y modista francesa de origen italiano. Su marca, impulsada por su hijo Robert Ricci, fue una de las más famosas en la alta costura de su época.



17. Tras un año de enfrentamientos internos entre palestinos a favor y en contra el liderazgo de Yasser Arafat, éste dimite como Presidente de la OLP y pocas horas después rectifica su decisión ante la petición de sus correligionarios (1984).



18. Se inaugura en Caracas, la Plaza Juan Pedro López (1998). La plaza Juan Pedro López es un espacio público de Caracas, Venezuela ubicado en el centro histórico de la ciudad, entre las esquinas de Salas, Altagracia, Mijares y Las Mercedes en la Parroquia Altagracia. La idea de construir la plaza surge por iniciativa del Banco Central de Venezuela, el cual se encarga de adquirir la totalidad del terreno ubicado detrás de la sede principal del banco.



19. El Parlamento Europeo vota para endurecer las leyes sobre la obtención y posesión de armas de fuego. La edad a la que se puede comprar o poseer un arma de fuego se elevará a 18 años , a menos que sea para cazar o disparar bajo la supervisión de un adulto (2007).



20. Palestina se convierte en un Estado observador no miembro de la ONU (2012). Palestina se ha anotado una importante victoria política y diplomática al lograr el reconocimiento de "Estado observador no miembro" en la Asamblea General de la ONU. En la práctica, este nuevo estatus supone un reconocimiento indirecto de Palestina como Estado, aunque de momento no ha sido admitido como miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas.



Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.