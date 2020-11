Lea las Efemérides del día 27 de noviembre

Argelia Laya

Tal día como hoy 27 de noviembre, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 27 de noviembre es el 331.°{tricentésimo trigésimo primer) día del año en el calendario gregoriano y el 332.°en los años bisiestos. Quedan 34 días para finalizar el año.



1. Del 21 al 29 de noviembre: Semana Europea de la Reducción de Residuos.



2. Semana Internacional de la Salud del Varón.



3. Día de la Aviación Militar Nacional Bolivariana.



4. Día contra de la Dermatitis Atópica.



5. Festividad de la Virgen de la Medalla Milagrosa.



6. Día Internacional del Profesor.



7. Black Friday. Día de No Comprar Nada (BND Buy Nothing).



8. Fue fundada Cumaná, capital del estado Sucre (Venezuela), por Fray Pedro de Córdoba (1515), quien escogió este lugar para comenzar la conquista pacífica y evangélica de la tierra firme americana. Cumaná es llamada Puerto de las Perlas por la riqueza perlera que atrajo a los colonizadores, además del abastecimiento de agua dulce en el río Chiribichí, hoy Manzanares y frente a esta costa la Península de Araya con sus importantes salinas.



9. Se realiza el célebre abrazo entre Simón Bolívar y Pablo Morillo en Santa Ana de Trujillo y ambos firman el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra (1820).



10. Nace José Asunción Silva (1865), poeta colombiano. Aunque se iniciará en el Romanticismo, será uno de los más importantes precursores del Modernismo. A los 31 años de edad se suicidará y gran parte de sus manuscritos se perderán, si bien en 1923 se publicará póstumamente "El libro de versos" y lo mismo ocurrirá con su novela “De sobremesa” en 1925.



11. Se funda la Electricidad de Caracas (1895). Fue una empresa venezolana, encargada de suministrar energía eléctrica a la conurbación conocida como Gran Caracas. Actualmente es propiedad del Estado venezolano, e integrada en Corpoelec, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica.



12. Muere Alfredo Nobel (1895). Fue el inventor de la dinamita en 1867 y posee una enorme fortuna por éste y otros descubrimientos, pero a la vez un cierto complejo de culpabilidad por el mal y la destrucción que sus inventos pueden haber causando a la Humanidad en los campos de batalla, firma en el Club Sueco -Noruego de París, Francia, su testamento, estableciendo que con su fortuna se cree un fondo designado a premiar anualmente a aquellas personas que hayan hecho en beneficio de la Humanidad en distintos ámbitos como son la Física, la Química, la Medicina, la Literatura y la Paz. El primer Premio se entregará en 1901 al físico Wilhelm Röntgen, descubridor de los rayos X aplicados en muchos campos de la medicina.



13. Muere Carlos Meyer Baldó (1933). Fue un destacado aviador venezolano, as de caza durante la Primera Guerra Mundial y uno de los fundadores de la Fuerza Aérea Venezolana.



14. Muere Edward Bach (1936). Fue un médico y homeópata inglés. Es conocido por inventar las Flores de Bach.



15. Descubrimiento de las Fuentes del Orinoco (1951). Una comisión franco -venezolana, encabezada por Franz Rísquez Iribarren, descubrió las fuentes del Orinoco, el principal río de Venezuela. Su localización es en la Sierra Parima, en cuyo seno guerrean entre sí las tribus Quiasarido, Quiarika y Taramuri. Al clavar el Pabellón de Venezuela en el lugar del nacimiento, el entonces Mayor Rísquez dirigió el siguiente mensaje: "A las 8.40 horas del 27 de noviembre de 1951, la expedición franco-venezolana llegó al nacimiento del río Orinoco. Muy satisfechos y orgullosos nos encontramos todos por haber cumplido la honrosa misión que nos fue encomendada. Pueden tener la absoluta seguridad de que Venezuela ya conoce dónde nace su principal río".



16. Muere Salvador Salazar Arrué (1975). Más conocido por su seudónimo Salarrué. Fue un artista salvadoreño. Trabajó en el campo de la literatura y las artes plásticas, pero ha sido su obra narrativa la más conocida de sus creaciones, entre las que destacan Cuentos de barro y Cuentos de cipotes. Educado en Corcoran College of Art and Desig. Sus dotes artísticos se revelaron desde muy joven. Estudió pintura en los Estados Unidos, donde conoció el libro costumbrista. El libro del trópico de Arturo Ambrogi, que le animó a retornar a su país para dedicarse por entero al arte. Retornó a El Salvador en 1958, y poco después terminó su producción literaria, aunque los libros publicados en años anteriores continuaron reimprimiéndose. Fue creyente de la Teosofía, una doctrina que influenció su producción artística. Ha sido considerado uno de los precursores de la nueva narrativa latinoamericana, y el narrador más importante en la historia de El Salvador.



17. El Grupo Unicornio de Venezuela gana el Festival OTI de la Canción 1982, con el tema Puedes Contar Conmigo (1982). La agrupación estuvo integrada por los hermanos José Antonio, Juan Carlos y Jesús Bordell. También participaban los jóvenes Jonás Rubén Gómez Arguinzones y Jorge Flores. Lanzaron las producciones: Unicornio (1980), La Magia (1981), Triunfadores (1982) y Unicornio En Vivo (1983).



18. Intento infructuoso de golpe de Estado en Venezuela contra el gobierno del entonces presidente Carlos Andrés Pérez, apenas nueve meses después de un primer intento en febrero del año1992. La comunidad caraqueña vivió horas de angustia al presenciar el intenso bombardeo a que fue sometida gran parte de la ciudad, aunque los blancos específicos fueron el Palacio de Miraflores, el Helicoide, la Comandancia de Policía.



19. Muere Alfredo Boulton (1995). Fue uno de los personajes más reconocidos en la historia del arte venezolano del siglo pasado. Se destacó por su talento fotográfico, sin embargo, también fue un gran historiador y ensayista sobre el folklore y las costumbres de los pueblos de habla hispana.



20. Muere Argelia Laya (1997). Fue una docente, activista política y luchadora social, defendió el derecho de las mujeres a la educación, a la participación cultural y a la capacitación, hasta la formulación del Plan Nacional Educando para La Igualdad.







Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.