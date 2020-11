(VIDEO) Maduro: "Diego nos ayudó en cosas secretas, para traer alimentos para el pueblo de Venezuela, eso lo puedo confesar hoy"

25.11.20 - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mostró su profundo pesar por el fallecimiento de Diego Armando Maradona. «Nos unían sentimientos profundos, verdaderos de amistad. Valores compartidos. El amor entre hermanos, entre compañeros, entre seres rebeldes por una misma causa: la Humanidad», señaló en un acto televisado este miércoles, realizado desde la Casona Cultural Aquiles Nazoa.



«Él fue amigo también de nuestro Comandante Chávez. Lo admiramos como el mejor futbolista de todos los tiempos; en el fútbol habrá un antes y un después de Diego Armando Maradona», señaló este miércoles en la tarde.



“Nos ha golpeado muy duro esta noticia, pero doy gracias a la vida por haberte conocido, Diego de los pueblos”, expresó el Mandatario venezolano.



Maduro informó que la última vez que conversó con él fue el pasado mes de octubre, el día de su cumpleaños. «Dijo que pronto vendría a visitarnos. ‘Esta pandemia no se aguanta más’, decía. Se sentía desesperado y molesto por la pandemia, decía que era inaguantable. Luego supimos de su operación repentina. Le dieron el alta clínica y no le habían dado el alta médica todavía. Estaba bajo tratamiento, hasta que un día como hoy se marchó el gigante. El grande. El pelusa. El pibe de oro. El Diego de los pueblos».



Maduro recordó anécdotas y declaraciones que confirmaron su lealtad por el pueblo de Venezuela, por el Comandante Chávez y por su persona. Opinó que su partida el día del cuarto aniversario de la muerte de Fidel Castro «es una casualidad del destino, porque ambos se juntaron en la eternidad». Dijo que “los dos gigantes se juntaron: Fidel y Diego”.



“¿Ustedes se imaginan a los dos juntos, abrazados?. Vamos a recordar a Diego con una lágrima y una sonrisa, también dándole gracias a la vida por haberte conocido, Pelusa, Pibe de Oro, Pibe del pueblo, Diego de la gente”.

Maradona «ayudó en algunas cosas secretas» para evadir el bloqueo



Maduro también informó este miércoles que el fallecido futbolista argentino le ayudó «en algunas cosas secretas», con la finalidad de llevar a Venezuela alimentos de un rubro específico, que no reveló, para evadir el bloqueo económico y financiero de EE.UU. «Él [Maradona] se movía y nos ayudó en algunas cosas secretas para traer alimentos para el pueblo de Venezuela. Eso lo puedo decir hoy. El gran Diego pendiente de todos los detalles, de todo, siempre», afirmó Maduro.



El mandatario venezolano resaltó que Maradona fue «valientemente leal« a su amistad, a pesar de las presiones que recibió para cortar sus vínculos. «Me contó que una vez se le acercó alguien muy poderoso y le ofreció contratos, firmas, publicidad, pero le pidió apartarse de Venezuela y de Maduro, y él lo invitó a agarrar su firma y largarse al carajo», relató.



El Jefe de Estado venezolano también relató que un banquero también le dijo a Maradona que todas sus cuentas bancarias terminarían congeladas por su amistad con Venezuela y la revolución bolivariana. «Me decía Maradona: ‘jamás voy a romper mi juramento de lealtad y amistad verdadera. Hasta la muerte iré con ustedes‘. Y así fue. ¡Gracias, Diego, donde estés, gracias!», dijo Maduro.



El presidente de Venezuela le envió su sentimiento de solidaridad y acompañamiento a la familia de Maradona, al pueblo de Argentina y al mandatario, Alberto Fernández. «Hablé por teléfono con Matías, uno de sus ayudantes y le encargué especialmente que transmitiera las condolencias del pueblo venezolano», contó.



El mandatario relató que la última vez que habló con Maradona fue el día de su cumpleaños (30 de octubre). «Yo lo sentí molesto y desesperado por el tema de la pandemia, ya él había declarado que esta pandemia era inaguantable, tenía que pasar todos los días en cuarentena y eso lo puso muy triste, así me lo dijo».



Finalmente, Maduro calificó la muerte de Maradona como uno de los momentos más duros de su vida. «Un golpe muy grande a nuestros sentimientos, un golpe demoledor, es desgarrador de verdad«, manifestó el Jefe de Estado. «Diego Armando fue un gran amigo y hermano también de nuestro comandante Chávez», agregó.



Maradona visitó Caracas el pasado 21 de enero, cuando se reunió con Maduro y participó durante tres días en distintas actividades vinculadas al Foro de Sao Paulo.