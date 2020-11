Venezuela solicita a la ONU, Acnur y OIM dirigir recursos de países donantes al Plan "Vuelta a la Patria"

24.11.20 - Este martes, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, planteó al Sistema de la Organización de Naciones Unidad (ONU), a la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) dirigir buena parte de los recursos de países donantes al Plan Vuelta a la Patria, para garantizar el retorno seguro de los centenares de miles de connacionales que quieren volver al país.Arreaza aseguró que sus nacionales han "colapsado" las sedes de las embajadas y consulados en los países de América Latina y el Caribe para pedir ayuda para su repatriación, por lo que transmitió a los representantes de la ONU "la necesidad de que buena parte de esos recursos" destinados a migrantes se "utilicen para garantizar" su "retorno seguro"."Hemos acordado que se hará una especie de revisión, por no llamarla rendición de cuentas, de recursos que han sido aprobados o públicamente anunciados para migrantes venezolanos y que no se reflejan en la realidad", dijo el canciller Jorge Arreaza.Así lo expresó a la salida de la reunión que sostuvo con el coordinador del Sistema ONU en Venezuela, Peter Grohmann; el representante de la OIM, Jorge Vallés y el representante de ACNUR, Matthew Crentsil, donde planteó la necesidad de revisar recursos que han sido públicamente aprobados para el tema migratorio en Venezuela y que no se reflejan en la realidad.Recordó que esta reunión se produjo tras un reclamo público del presidente Nicolás Maduro a la Agencia de Naciones Unidas vinculadas con el tema de la migración y los recursos que se han destinado a migrantes venezolanos “que quieren regresar a Venezuela, y que han colapsado nuestras sedes de Embajadas y Consulados en América Latina y el Caribe y que no reciben el apoyo que sí se anuncia hacia otras condiciones de los migrantes”.Arreaza destacó que se acordó “una especie de revisión, por no llamarla rendición de cuentas, de recursos que han sido aprobados, o públicamente anunciados para migrantes venezolanos”.Asimismo, el Diplomático refirió que de los cientos de miles de venezolanos que regresaron al país el año pasado y en el transcurso de este año en medio de la pandemia, “ninguno manifiesta haber recibido un apoyo de un Gobierno o de una agencia para mejorar sus condiciones de vida en los países a los cuales migraron y de los cuales se están regresando”.Con información de VTV / Agencias