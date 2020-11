Venezolanos a pesar de la crisis no pierden espíritu navideño

23.11.20 - En pos de no perder la tradición en medio de la crisis económica y la hiperinflación, los venezolanos comenzaron un mes antes a abastecerse de artículos navideños para decorar sus hogares y terminar un atípico 2020 con un poco de alegría.



"Realmente es un esfuerzo que estoy haciendo este año por lo dura que está la situación económica, pero creo que vale la pena tener la casa bonita para estas Navidades, sobre todo por lo difícil que ha sido este año con la pandemia, creo que eso nos trae un poco de alegría", dijo a Sputnik Vilma Rodríguez, residente de Palo Verde, en el este de Caracas.



En un recorrido que realizó Sputnik por varios establecimientos, pudo constatar la afluencia de personas comprando los tradicionales adornos para las fiestas decembrinas.



Luz Marina Carrasco, de 46 años, señaló que hizo una cola de más de media hora para poder pagar los artículos que compró, pues acudió a una de cadena de tiendas que vende más económico y así poder ahorrarse un poco de dinero.



"Busqué en varios lugares comparando precios y aquí fue donde conseguí más económico, pero solo compré algunas cosas que me hacían falta porque ya se habían dañado de tanto usarlas en años anteriores", comentó.



Un pino artificial puede costar entre 170 y 300 dólares, los follajes de flores oscilan entre dos y cinco dólares, la caja de bambalinas tres dólares, las luces entre cuatro y 10 dólares, las mallas decorativas 11 dólares, y los muñecos como cascanueces y San Nicolás pueden alcanzar los 15 y 30 dólares.



En Venezuela la moneda oficial es el bolívar, pero en los establecimientos los precios son fijados en dólares o al cambio del día de acuerdo al mercado paralelo, que este lunes se ubicó en 900.000 bolívares por dólar.



Carmen Hernández, residente de Petare (este), contó que solo pudo comprar dos juegos de luces para su árbol, y lo hizo con parte de la remesa que le mandó su hijo que reside en el exterior.



"Con el sueldo que gano es imposible comprar para decorar, lo hice porque mi hijo que está fuera del país me envía dinero, porque de lo contrario no hubiese podido montar el árbol este año porque todas las luces ya estaban quemadas", relató.



El salario mínimo en Venezuela es de 400.000 bolívares mensuales, equivalente a 0,53 centavos de dólar según la tasa oficial de 782.000 bolívares por dólar.



Sin embargo, Mauri Prieto, encargada de una tienda en Boleíta, en el norte de la capital, destacó que esta temporada en comparación con la del año anterior las ventas se han incrementado.



"Ha venido mucha gente, vienen a comprar pinos, adornos pequeños para guindar en el árbol y muchas flores navideñas. Mantenemos las medidas de seguridad por el COVID-19 y por eso antes de entrar al local le colocamos a los clientes gel antibacterial en las manos", acotó.



El Parlamento aseguró que la inflación de octubre se ubicó en 23,8%; mientras, el Banco Central de Venezuela (BCV) registró la inflación de septiembre en 27,9%.



Según las proyecciones económicas del Fondo Monetario Internacional, la inflación acumulada en Venezuela cerraría en 2020 en 500.000%.



Venezuela afronta una "guerra económica" generada por las ilegales sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos.

