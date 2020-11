Saime: Más de 200 mil venezolanos cedulados durante jornada pre-electoral

23 de noviembre de 2020.-Un total de 296 mil 277 venezolanos se han cedulado desde el pasado 19 de octubre, cuando inició la Jornada Especial de Cedulación Pre-Electoral, la cual se lleva a cabo en 62 oficinas habilitadas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), en el territorio nacional, informó el director general del Saime, Gustavo Vizcaíno, en entrevista dada en el programa "Al Aire" de VTV.



Mencionó que del total de cedulados, 150 mil se han entregado de manera expedita, "porque existen usuarios que han presentado problemas con las huellas de identidad y nuestros peritos evaluadores son los encargados de verificarlo y en menos de un plazo de cinco días se hace entrega de la cédula", explicó.



Vizcaíno recalcó, que esta jornada se ha realizado cumpliendo con las estrictas medidas de bioseguridad tanto para los funcionarios de la institución, como los ciudadanos y de esta manera evitar el contagio de la COVID-19.



Recordó, que esta actividad solo contempla la renovación del documento de identidad, bien sea por deterioro y extravío. Esta jornada no realiza la cedulación por primera vez ya que requiere de protocolos diferentes que van de la mano con el Consejo Nacional Electoral (CNE).



Informó, que el Saime tiene como proyecto la cédula de identidad electrónica, la cual podría concretarse a mediano plazo.



Documentos fraudulentos



El director del ente identificador, detalló que han sido detenidas en el Aeropuerto Internacional "Simón Bolívar" de Maiquetía, en el estado La Guaira, 21 personas con documentos fraudulentos, los cuales no han sido emitidos por el Saime.



Afirmó que el único ente autorizado para emitir documentos viajeros es el Saime, "nuestros funcionarios del Servicio de Policía Migratoria están capacitados para la detención de documentos falsos", por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a no entregar su clave y usuario. "No entregue su identidad, a través de su correo electrónico puede hacer seguimiento de su trámite". Igualmente, destacó que los pasaportes y prórrogas cuentan con protocolos de seguridad, dados por la Casa de la Moneda.



Ayudas en tiempos de Pandemia



Durante los días de cuarentena por la COVID-19, la institución no ha cesado sus labores para ayudar al pueblo venezolano. "En pandemia el Saime ha entregado 15 mil trámites; todo aquel usuario que tenga una condición humanitaria y requiera de sus documentos viajeros, lo invito a que acuda durante la semana de flexibilización que allí se le atenderá".



Por último, Gustavo Vizcaíno afirmó que aquellos venezolanos que cuenten con doble nacionalidad pueden salir del país, siempre y cuando hayan gestionado el pasaporte y prórroga. Estos deben acudir a la dirección de Migración donde se les facilitará un permiso digital para poder salir del país.