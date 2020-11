Lea las Efemérides del día 23 de noviembre

Manuelita Sáenz, la “Libertadora del Libertador”

Tal día como hoy 23 de noviembre, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 23 de noviembre es el 327.° (tricentésimo vigésimo séptimo) día del año en el calendario gregoriano y el 328.° en los años bisiestos. Quedan 38 días para finalizar el año.



1. Del 21 al 29 de noviembre: Semana Europea de la Reducción de Residuos.



2. Día Nacional del Transportista.



3. Día Europeo de los Sin Techo.



4. Día Internacional del Asesor de Imagen.



5. Día Internacional de la Palabra como Vínculo de la Humanidad.



6. Día internacional de las etimologías griegas en Atenas.



7. Nace en Toledo, España, Alfonso X el Sabio (1221). Fue rey de Castilla y de León que será una de las figuras políticas y culturales más significativas e incluyentes de la Edad Media en la península Ibérica y en el continente europeo. Impulsará la Reconquista. Participará en el cancionero religioso medieval conocido como las "Cantigas de Santa María", de gran importancia como obra literaria, musical y pictórica. Dejará a un lado las diferencias de raza o religión, y reunirá a judíos, musulmanes y cristianos para que colaboren libremente.



8. Andrés Bello es nombrado Correspondiente de la Real Academia Española (1851).



9. Nace Máximo Tajes (1852). Fue un militar y político uruguayo. Presidente de la República entre noviembre de 1886 y marzo de 1890. Nacido en Canelones, ingresó al Ejército en 1868, y pocos años después ya era capitán, En 1875 con ocasión de ser nombrado segundo jefe del Batallón 5° de Cazadores, organizado por Máximo Santos, con quien le unía una amistad familiar y personal. Coronel en 1880, cuando aún no contaba con treinta años de edad, fue destinado por esos días a la frontera norte con la misión de vigilar las actividades de Lorenzo Latorre, a quien la administración de Francisco Antonio Vidal Silva señalaba como gestor de un posible retorno al poder. Durante su gobierno el Uruguay vivió un breve período de bonanza económica y de especulación financiera, momento conocido como la "Época de Reus". También fue uno de los fundadores del Ateneo Militar.



10. Muere Manuelita Sáez (1856). Fue una quiteña que luchó por la libertad de América. Es reconocida por Simón Bolívar como la Libertadora del Libertador porque en 1828 lo salvó de un atentado en Santa Fe Bogotá. Su participación fue protagónica durante la gesta independentista. Su participación fue activa, destacándose por su valentía y compromiso contra el imperio español. Combatiendo en varias batallas: la de Pichincha que selló la libertad de Ecuador, 1822, así como en la batalla de Ayacucho que coronó la soberanía de Perú y América del Sur. Antonio José de Sucre, en una carta emitida el 10 de diciembre de 1824, reconoció la importancia de Sáenz en la gesta independentista. Sáenz describió en su Diario de Paita el amor y el compromiso por la libertad de América, una lucha que la unió a la vida de Bolívar.



11. Nace el compositor español de música clásica Manuel de Falla (1876), que junto a otros dos grandes de su época, Isaac Albéniz y Enrique Granados, serán los músicos más importantes de la primera mitad del siglo XX de su país. Usará el folclore como base de sus obras. Tras la Guerra Civil Española se exiliará en Argentina donde fallecerá en 1946. Durante su estancia en París compuso sus obras más célebres: "La pantomima", "El amor brujo", "El ballet de tres picos".



12. Nace Mestre Bimba (1899), luchador brasileño creador de la cappoeira. Capoeira es una expresión cultural afro-brasileña que tiene diversas facetas como danza, arte marcial, música, acrobacias, y expresión corporal.



13. Edwin Hubble publica su descubrimiento de la galaxia de Andrómeda. El científico demostró que era una galaxia y no una nebulosa, como se creía anteriormente. De esta manera, se demostró que la Vía Láctea no era la única galaxia del universo (1924).



14. Nace Nicolás Maduro (1952). Es el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.



15. La BBC británica estrena Doctor Who (1963). El personaje del doctor, interpretado por William Hartnell en la primera temporada, viaja a través del tierra y el espacio en la TARDIS. Más de 50 años después de su estreno, la serie se ha ganado un estatus de culto en Gran Bretaña y también es el programa de televisión de ciencia ficción más antiguo del mundo.



16. Se funda en Venezuela el periódico el Sol de Margarita (1972).



17. Los restos mortales de Rafael María Baralt son ingresados al Panteón Nacional (1982).



18. Se estrena la película La Fuerza del Cariño (1983).



19. Muere Baudilio Díaz, beisbolista venezolano (1990). Fue receptor de los Leones del Caracas en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y en varios equipos de las Grandes Ligas.



20. Nintendo lanza el juego Super Mario Galaxy 2, la secuela de Super Mario Galaxy, que fue lanzado primero para las plataformas de Wii y posteriormente en la Consola Virtual de Wii U (2010).





Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.