Flexibilización: Inminente apertura de vuelos nacionales en Venezuela para diciembre

23.11.20 - La esperada reapertura de vuelos nacionales luego de más de ocho meses parece inminente para diciembre, de hecho, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (Alav), Humberto Figueroa, informó que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) autorizó los vuelos a Porlamar a partir del lunes 30 de noviembre.



Figueroa señaló que los vuelos saldrán desde Maiquetía, Valencia y Maracaibo. No obstante, la decisión todavía no ha sido comunicada de manera oficial por el ente regulador aeronáutico de Venezuela.



La inminente reapertura de las frecuencias domésticas se sumará a las autorizaciones que ya recibieron los vuelos hacia el Gran Roque, y a los destinos internacionales de Rusia, Irán, Turquía, República Dominicana y Panamá.



El presidente Nicolás Maduro anunció la tarde de este domingo 22 de noviembre que diciembre será un mes de flexibilización total, en medio de la pandemia por el covid-19, la cual, ha asegurado, está bajo control.



La decisión de autorizar las fecuencias nacionales buscará impulsar el turismo nacional, en particular hacia la isla de Margarita, en la temporada decembrina.



