Diosdado Cabello: "Venezuela es uno de los países políticamente más estables del continente"

Diosdado Cabello, Primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela.

17.11.20 - El primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este martes que Venezuela es uno de los países políticamente más estables del continente, y esa es la razón por la que el imperialismo y sus lacayos se empeñan en sancionarla y bloquearla.



“Nosotros podemos decir hoy que de todos los países de América completa, que el país políticamente más estable que hay en todo el continente es la Patria Bolivariana”, dijo Cabello al explicar que “por eso las acusaciones sin fundamento. Todos los días Estados Unidos inventa algo sobre Venezuela y sale la Unión Europea a apoyar sus locuras”.



Durante su intervención en el Encuentro de Estructuras Políticas y Candidatos del Gran Polo Patriótico para la Asamblea Nacional, del estado Miranda en el Estadio Martin Rada, Cabello llamó a las fuerzas revolucionarias a trabajar y aceitar toda la maquinaria para que el próximo 6 de diciembre nadie se quede sin ejercer su derecho al voto.



En este sentido, instó a los jefes de calle, de comunidad, Ubch, “chequeen su lista y verifiquen donde vota la persona”.



Vámonos casa por casa, que el día 6D no se quede nadie sin votar”, agregó.



También instó a enviar un mensaje de texto al 2406, “inmediatamente recibirán un mensaje con el lugar donde usted ejercerá el derecho al voto”.



Refirió que casi siempre son las mujeres las que encabezan las Ubch. “Ellas asumen la vanguardia revolucionaria de trabajo, de coordinación, y esa es la mayor garantía de la revolución, cuando es la mujer la que se pone al frente de las batallas para lograr la victoria”.



Asimismo, resaltó que los candidatos y candidatas a la Patria son hombres y mujeres leales que llegarán a la nueva Asamblea Nacional (AN) a trabajar con y para el pueblo, y no son impuestos por el imperialismo.



“Tenemos cinco años preparando esta gran victoria”, indicó al tiempo que detalló que en estos cinco años la Revolución Bolivariana se ha dedicado a revisar sus fortalezas y debilidades para garantizar la victoria “que corresponde hacer realidad ahora”.



“Nadie puede pensar que llega a la Asamblea Nacional porque es simpático, llegará porque el pueblo quiere que sea diputado y su primera obligación es con el pueblo”, destacó.



Cabello pidió en homenaje a Darío Vivas, el 6 de diciembre “levantarnos bien temprano con el toque de diana. Hagamos el trabajo que tenemos que hacer”.



Destacó que los próximos comicios electorales son un paso importante en la historia política del país. “Todas las elecciones son importantes”, expresó.



“Las elecciones del 6D son un punto de inflexión entre lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir”, dijo al señalar que está “en manos del pueblo” realizar este cambio.



Al respecto, dijo que el pueblo tiene la gran tarea este 6 de diciembre de recuperar el Parlamento Nacional y ponerlo a trabajar en favor de los venezolanos, “cuando los candidatos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) entren, estarán entrando Chávez y Bolívar”.



“No vamos a llegar solos, no. Vamos a entrar con el cuadro de Bolívar y el cuadro del comandante Chávez en vigilia permanente de los derechos de nuestro pueblo”, destacó.



Resaltó que en el momento en que la AN se instale debe trabajar de la mano del pueblo y de la Revolución Bolivariana, para poder hacerle frente a las sanciones y bloqueos que asedian a la Patria.



Cabello mencionó que la oposición venezolana le tiene miedo y desprecia al pueblo humilde, por eso -dijo- cuando ellos gobiernan lo hacen para las cúpulas”.



“Cuando llegaron a la Asamblea Nacional sacaron una resolución interna que prohibía entrar en blue jeans, franela y zapatos de goma. Nos corresponde a nosotros abrir las puertas de esa asamblea de par en par en revolución, en paz, en armonía con solidaridad al pueblo”, exclamó.



También, dijo que se robaron las cerraduras de las puertas. “Son unos pillos unos malandros, tenemos la oportunidad de sacarlos por la vía de los votos”.



Igualmente, indicó que gane quien gané la presidencia en Estados Unidos, Venezuela exige respeto. “Al paso que vamos se sabrá quienes son los diputados de la AN antes que el presidente de Estados Unidos. Cualquier cosa puede pasar en lo que ellos mismos llaman la mejor democracia del mundo”.

