Lea las Efemérides del día 17 de noviembre

Día Internacional contra el Cáncer de Pulmón Credito: Archivo

Tal día como hoy 17 de noviembre, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 17 de noviembre es el 321.° (tricentésimo vigesimoprimer) día del año en el calendario gregoriano y el 322.° en los años bisiestos. Quedan 44 días para finalizar el año.



1. 11 al 17 de noviembre: Semana Internacional de la Ciencia y la Paz.



2. Día del Economista.



3. Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tránsito.



4. Día Internacional de los Estudiantes.



5. Día Internacional del Síndrome de Smith.



6. Día Mundial del Niño Prematuro. El objetivo es concienciar a la población sobre la situación de aquellos bebés que nacen prematuramente en todo el mundo, y más de un millón muere como resultado.



7. Día Internacional contra el Cáncer de Pulmón.



8. Muere Catalina II de Rusia (1796). Fue emperatriz de Rusia durante 34 años, desde el 28 de junio de 1762 hasta su muerte, a los 67 años. Catalina se casó en 1745 con el gran duque, quien accedió al trono ruso en enero de 1762 con el nombre de Pedro III. Mejor conocida como Catalina La Grande, consiguió lo que casi ninguna mujer de su época: dirigir el destino de una de las naciones más importantes del mundo. Como es sabido, durante el siglo XVIII, aún las mujeres se mantenían en un segundo plano respecto a los hombres, y la participación en la política que era prácticamente nula. Por esto es que el hecho que Catalina reinase durante se 34 años Rusia, con mucha astucia y capacidad de mando, no pudo pasar desapercibido para la historia. Durante su reinado absoluto, logró la unificación y expansión de imperio ruso y la economía rusa creció considerablemente y se fundaron ciudades como Sebastopol y Jerson.



9. Ecuador y Venezuela se separan de la Gran Colombia (1831).



10. El compositor italiano Giuseppe Verdi empieza a darse conocer. Un día como hoy estrenó su primera Opera en el Teatro La Scala de Milán su ópera "Oberto, conde de San Bonifacio" que es acogida favorablemente por el público. A partir de aquí comenzará su brillante carrera de éxitos profesionales (1839).



11. Se inaugura el Canal de Suez (1869). En Alejandría, Egipto, la emperatriz francesa Eugenia de Montijo inaugura oficialmente el Canal de Suez. En su construcción han trabajando más de 1,5 millones de trabajadores desde que se iniciaran sus obras el 25 de abril de 1859, que han culminado diez años más tarde con un coste de 17 millones de libras esterlinas.



12. Nace Lise Meitner (1878). Ffue una científica austriaca que investigó en radiactividad y en física nuclear. Formó parte del equipo que descubrió la fisión nuclear. En 1938 tuvo que huir de Alemania, donde llevaba trabajando 30 años, perseguida por el nazismo, dada su ascendencia judía. Se afincó en Estocolmo y adoptó la nacionalidad sueca. Meitner proporcionó la primera explicación de la fisión nuclear del uranio en términos de física teórica. El suyo es uno de los casos más claros en que el comité del Nobel ha pasado por alto a una mujer autora de un hallazgo científico de primera línea, el cual, entre otras aplicaciones, dio lugar a reactores para la producción de electricidad, a las armas nucleares empleadas en la Segunda Guerra Mundial y a la medicina nuclear. El elemento n.º 109, meitnerio, fue nombrado en su honor.



13. Muere Auguste Rodin (1917). Fue un escultor francés cuyas obras se enmarcaron en el academicismo más absoluto de la escuela escultórica neoclásica. "El pensador" es una de sus obras más conocidas.



14. En Estados Unidos, tres físicos John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley descubren el transistor, elemento fundamental para la revolución de la electrónica en el siglo XX (1947).



15. En Estados Unidos; el Stanford Research Institute, patenta el ratón, dispositivo informático para que resulte más sencillo usar un ordenador (1970). El invento es de Douglas Engelbart, que trabaja allí y por el que sólo recibirá un cheque de 10.000 dólares. El inventor estadounidense, descendiente de noruegos, fue un pionero de la interacción humana con las computadoras, incluyendo el hipertexto y las computadoras en red. Su visión sirvió para que los ingenieros de Xerox PARC llegaran a un mejor diseño del mouse, empleado por la Xerox Alto, la primera computadora personal con interfaz gráfica. Engelbart recibió un título de grado en ingeniería eléctrica de la Oregon Stat University en 1948, un título de grado en ingeniería de la Universidad de Berkeley en 1952 y un doctorado de UC Berkeley en 1955.



16. La administración Reagan persistió en la guerra sucia contra Nicaragua, con la aprobación de otros 24 millones de dólares para ser usados en "operaciones encubiertas" de la CIA contra Nicaragua. Esto significó más muerte y destrucción contra los nicaragüenses (1983).



17. En Praga, Checoslovaquia, comienza la Revolución de Terciopelo (1989) | El 29 de diciembre de 1989 esta pone fin al Gobierno comunista.



18. Muere Ruth Alston Weston, conocida como Ruth Brown (2006). Fue una cantante estadounidense de R&B. Introdujo en el rhythm and blues un estilo de música popular a través de una serie de canciones de éxito grabadas en los años 50 para el sello discográfico Atlantic Records, fundado poco antes. Tras un resurgimiento que comenzó a mediados de los años 70 y alcanzó su apogeo en los años 80, Brown utilizó su influencia para luchar por los derechos de los músicos.



19. Muere Ana María Pérez González (2009). Fue una mujer mexicana que vivió 119 años. Todavía no había sido reconocida por el Récord Guinness, pero de acuerdo con documentos diversos obtenidos por abogados investigadores del Instituto Colimense para la Atención de los Adultos en Plenitud (ICAAP), Doña Anita nació en el municipio de Armería, el 22 de junio de 1890 con lo cual era la mujer más anciana del mundo con 119 años superando a la americana reconocida por el Guinness Gertrude Baines (6 de abril de 1894 - 11 de septiembre de 2009).



20. Muere Isabelle Caro (2010). Fue una modelo y actriz francesa que llegó a ser conocida después de ser fotografiada por Oliviero Toscani para una controvertida campaña publicitaria llamada "No anorexia”. Fallece a los 28 años.



Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.