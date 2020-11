(VIDEO) Comenzó nueva semana de flexibilización bajo el esquema 7+7

16.11.20 - Una nueva semana de flexibilización arrancó en Venezuela este lunes 16 de noviembre. La información fue confirmada por Nicolás Maduro durante su ya acostumbrada alocución de los domingos.Así lo confirmó este domingo, durante una jornada de trabajo en materia de salud desde el Palacio de Miraflores, Caracas."Hemos tenido una siete días de cuarentena radical, ahora vamos al 7+7 plus. He visto mucha gente moviéndose y es normal nos acercamos a diciembre, mes en el que hay más actividad comercial y social, pero tenemos que cuidarnos para dar buenas noticias en diciembre", aseveró el Mandatario nacional.El Jefe de Estado recordó que se ha dado flexibilización a la religión permitiendo la celebración de misas en iglesias y templos con el 40% de asistencia, al deporte como el béisbol, fútbol y basquet.En su intervención en el balance de la lucha contra la COVID-19 y aplicación del método 7+7 Plus, el Mandatario Nacional anunció que se ha flexibilizado el tema religioso para que las iglesias y los templos puedan realizar sus actividades durante la semana de flexibilización 7+7 Plus, con solo el 40% de aforo.Precisó que se evalúa junto al ministro para la Salud Carlos Alvarado, y el ministro para la Cultura Ernesto Villegas, la posible apertura de autocines, teatros y afines.“Todo esto depende de la entrega y el compromiso que debemos mantener para cuidarnos ante la pandemia de la COVID-19, primero es la salud. Por favor les pido a toda la población que se cuide para mantener los focos de contagios. Si Venezuela sigue en el 7+7 exitosos, nosotros podemos avanzar hacia niveles de flexibilización y hacia una nueva normalidad en mejores condiciones”, dijo.Durante la semana en que se aplica el esquema 7+7 Plus se activan más de 50 sectores económicos entre ellos: ferreterías, venta de autopartes, empresas textiles, centros comerciales, tiendas de calzados, papelerías, librerías, mueblerías, jugueterías, quincallerías, entre otras.Reiteró su llamado a protegerse del Covid-19 en la semana de flexibilización.Con información de VTV