95% de mesas electorales está instalado para simulacro de este domingo en el país

14 de noviembre de 2020.- El 95% de las mesas comiciales ya se encuentra instalado para lo que será el segundo simulacro electoral a efectuarse este domingo, informó la rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tania D´Amelio.



Asimismo, por medio del Twitter, extendió un llamado a los votantes a participar en este segundo ensayo para que se familiaricen con el sistema a utilizarse el 6 de diciembre, durante la elección de la Asamblea Nacional (AN).



"El Poder Electoral preparándonos para el día de mañana, a esta hora el 95% de nuestras mesas electorales se encuentran instaladas para el simulacro de mañana domingo 15 de noviembre, no faltes, te esperamos con tu cédula de identidad y tapa boca", es el mensaje publicado por D' Amelia en horas de la mañana de este sábado.



El segundo simulacro electoral, organizado por el CNE y el Plan República, se ejecutará este domingo 15 de noviembre en los 381 centros de votación del país, con los protocolos de bioseguridad por el Covid-19.



El objetivo es que las personas conozcan la nueva máquina electoral, que cuenta con una red única de transmisión de datos más segura, así como un software que acorta los tiempos para ejercer el voto, baterías integradas que permiten independencia eléctrica en sus funciones y herramientas para asistir a las personas con algún tipo de discapacidad.



El CNE ha promovido en redes sociales la página web www.cne.gob.ve/web/documentos/pdf/2020/CV_SIMULACRO_AN2020.pdf en la que los ciudadanos pueden verificar los centros habilitados para el simulacro.



El 6 de diciembre serán electos 144 diputados a la Asamblea Nacional (AN) por sistema proporcional (52%) y 133 diputados por sistema nominal (48%) como parte solicitada por partidos de oposición ante el Tribunal Supremo de Justicia para lograr un Parlamento más plural y representativo.



Participan en esta contienda 107 organizaciones políticas, 98 de oposición, 30 de ámbito nacional, 53 de espectro regional, 6 organizaciones indígenas nacionales y 18 regionales.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 250 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)