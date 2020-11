Ministro Freddy Ñáñez: Venezuela registra 266 nuevos casos de contagios por Covid-19, 219 comunitarios y 47 importados

10 de Noviembre - Un total de 219 casos de transmisión comunitaria de COVID-19 y 47 importados fueron detectados en las últimas 24 horas por las autoridades sanitarias venezolanas. Así lo dio a conocer el Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, a través de su cuenta en Twitter.



De los 47 casos importados, 40 vienen de Colombia, 35 ingresaron por el estado Táchira, 5 por Zulia y 7 desde Perú que ingresaron por el estado Táchira.



Los casos de transmisión comunitaria se encuentran distribuidos de la siguiente manera:



Zulia: 86 nuevos casos

Yaracuy: 55 nuevos casos

Carabobo: 29 nuevos casos

Nueva Esparta: 20 nuevos casos

Miranda: 9 nuevos casos

Lara: 6 nuevos casos

Distrito Capital: 5 nuevos casos

Anzoátegui: 4 nuevos casos

La Guaira: 3 nuevos casos

Aragua: 1 nuevo caso

Guárico: 1 nuevo caso



El estado Zulia es la entidad con el mayor número de contagios en 11 de sus 21 municipios afectados: Maracaibo 33, San Francisco 13, Cabimas 9, Valmore Rodríguez 7, Mara 5, Miranda 5, Rosario de Perijá 4, Lagunillas 3, Jesús Enrique Lossada 3, Guajira 2 y Simón Bolívar 2.



Informó que los casos activos son 4.265, de los cuales 4.230 están siendo atendidos en el Sistema Público de Salud y 35 en clínicas privadas.



Se registró el fallecimiento de 4 venezolanos: 1 hombre de 81 años y 1 mujer de 80 años en el estado Miranda, 1 hombre de 76 años en el estado Apure y 1 mujer de 52 años en el estado Guárico.



Agregó que hasta hoy se han realizado 2.207.363 pruebas, lo que representa 73.579 pruebas por millón de habitantes.



A la fecha, la cifra total de contagios aumenta a 95.149, mientras que la tasa de recuperados se ubica en 95 por ciento del total de casos, al registrarse 90.054 pacientes recuperados.



Puntualizó que hoy 09 de noviembre se inició una nueva semana de cuarentena radical e hizo un llamado a que todos y todas respeten el método 7+7 Plus, el cual ha permitido aplanar y disminuir significativamente la curva de contagios en el país.









