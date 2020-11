Lea las Efemérides del día 9 de noviembre

Evo Morales

Tal día como hoy 9 de noviembre, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 9 de noviembre es el 313° (tricentésimo decimotercer) día del año en el calendario gregoriano y el 314° en los años bisiestos. Quedan 52 días para finalizar el año.



1. Día Internacional contra el Fascismo y el Antisemitismo.



2. El día del Inventor, fecha elegida en honor a Hedy Lamarr.



3. Día Internacional de los récord Guinness.



4. Napoleón Bonaparte da un golpe de Estado poniendo fin a la Revolución Francesa (1799).



5. Batalla de Los Magueyes o Magüeyes (1814).



6. En Lima, Perú, los plenipotenciarios jurisconsultos de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Perú y Venezuela firman un tratado para unificar la legislación americana (1879).



7. En Grecia, tras 10 años de obras, se termina de construir el Canal de Corinto con 6.300 metros de longitud, 22 de anchura y 8 de profundidad permitiendo a barcos de pequeño calado, evitar rodear la península del Peloponeso, separando a ésta del resto de Grecia (1893).



8. Nace Carl Sagan (1934). Fue un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiologo, escritor y divulgador científico estadounidense. Fue pionero en exobiología y promotor del proyecto SETI para la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Será conocido por el gran público por la serie televisiva de divulgación científica: "Cosmos".



9. Nace Hedwig Eva María Kiesler (1914), conocida como Hedy Lamarr. Fue una ingeniera de telecomunicaciones e inventora austríaca, creadora del espectro ensanchado, una técnica de modulación empleada en telecomunicaciones para la transmisión de datos digitales y por radiofrecuencia. En su honor se celebrará cada 9 de noviembre el Día Internacional del Inventor.



10. En Argentina se estrena la primera película de animación hecha en el mundo, El Apóstol (1917). El Apóstol fue una película de animación muda en blanco y negro de origen argentino. Fue dirigida, producida y escrita por Quirino Cristiani. Es considerada como el primer largometraje de animación hecho en el mundo con una duración de 70 minutos. La película fue una sátira política sobre el entonces presidente argentino Hipólito Irigoyen.



11. El 9 de noviembre de 1922, la Academia Sueca decidió conceder el Premio Nobel de Literatura al dramaturgo español Jacinto Benavente (1866-1954), por entonces muy conocido y aplaudido. Hacía poco más de dos décadas que existía el premio. La Academia sueca decidió concedérselo al segundo español de su historia: el dramaturgo madrileño Jacinto Benavente que tomaba así el relevo de José Etchegaray en ser reconocido con el Nobel por su dominio de las letras. Famoso por su heterodoxia, plasmada en su vida y obra, el autor de "Los intereses creados" ni siquiera acudió a Estocolmo a recibir el reconocimiento: en aquel entonces se encontraba en Argentina, camino de Chile, viajando con una compañía de teatro. El mundo perdió la oportunidad de escuchar su discurso y conocer sus íntimas reflexiones sobre la actividad literaria. Él, a su vez, se quedó sin el dinero del galardón. Y no porque no se lo entregaran. El Archivo Histórico Nacional conserva el diploma y el medallón que le otorgaron, así como un cheque por valor de 122.482,56 coronas (al cambio actual, unos 12.000 euros) que, no se sabe por qué, jamás llegó a ser cobrado.



12. Muere Arthur Neville Chamberlain (1940). Fue un político conservador británico y Primer Ministro del Reino Unido del 28 de mayo de 1937 al 10 de mayo de 1940. Su nombre se identifica con la política de apaciguamiento respecto al régimen nazi.



13. Por primera ver desde que estallara la II Guerra Mundial, la Academia Sueca vuelve a entregar los premios Nobel. El de la paz recae en el Movimiento Internacional de la Cruz Roja (1944).



14. Nace Fernando Gaitán (1960). Es un Guionista y productor colombiano, creador de la novela Yo soy Betty, la Fea.



15. Desde Cabo Kennedy (Florida) la NASA lanza la nave no tripulada Apolo 4 mediante un cohete Saturno V (1967).



16. Muere Charles de Gaulle (1970). Fue un Militar, escritor y político francés. Dirigió la resistencia francesa contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y presidió el Gobierno Provisional de la República Francesa de 1944 a 1946 para restablecer la democracia en Francia. Fue una figura predominante en Francia durante la Guerra Fría, además de ser promotor de la reconciliación franco-alemana y una de las figuras influyentes en la historia del proceso de construcción de la Unión Europea.



17. Caída del Muro de Berlín (1989). Separaba la Alemania Occidental de la Oriental desde el 13 de agosto de 1961. La pared berlinesa, ahora convertida en una galería de arte moderno al aire libre, fue un símbolo de represión. Es el símbolo más conocido de la Guerra Fría y de la división de Alemania. Este muro era denominado en la RDA "Muro de Protección Antifascista" y por parte de los medios de comunicación y parte de la opinión pública occidental como "Muro de la Vergüenza. El Bloque del Este dominado por los soviéticos sostenía que el muro fue levantado para proteger a su población de elementos fascistas que conspiraban para impedir la voluntad popular de construir un Estado socialista en la Alemania del Este.



18. Muere Luis Herrera Campins (2007). Fue un Abogado, periodista y político venezolano, Presidente de Venezuela entre 1979 y 1984. Fue llamado el «Presidente Cultural» debido a sus importantes aportes a la cultura venezolana. Durante su gobierno ocurrió la devaluación del bolívar conocida como el Viernes Negro en febrero de 1983, lo que dio inicio a una profunda crisis del modelo económico venezolano. En su gestión de gobierno ocurrió la Masacre de Cantaura (1982) en la cual fuerzas militares y policiales asesinaron a 23 personas pertenecientes al Frente Guerrillero Américo Silva del Partido Bandera Roja. También se le atribuyen varios casos de represión por motivos políticos.



19. Muere Miriam Makeba (2008), conocida como Mamá África, cantante y activista sudafricana por los derechos humanos (n. 1932). Fue un icono de la lucha contra el racismo y el apartheid en Sudáfrica.



20. Evo Morales renuncia a la presidencia de Bolivia después de casi 14 años en el poder (2019). Se vio forzado a renunciar tras los comicios de 2019, entre denuncias de fraude y un golpe de Estado. Evo Morales había anunciado nuevas elecciones, el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) recomendaba la repetición de la primera ronda de los comicios que le dieron como ganador. A lo largo de la jornada, las Fuerzas Armadas y la policía habían pedido al presidente que renunciara al cargo para pacificar al país, sumido en una crisis política y social desde las elecciones generales del pasado 20 de octubre.





Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.