(VIDEO) Maduro: Venezuela espera retomar canales de diálogo con Biden

08.11.20 - "Venezuela espera reformar canales de diálogo con Biden", enfatizó este domingo el presidente, Nicolás Maduro, al reconocer el ascenso como presidente electo a la Casa Blanca, de Joseph Biden.



Maduro recalcó que además espera retomar el respeto y la no injerencia en los asuntos de las dos naciones, que han sido cuasi un hecho diario de las anteriores administraciones de Washington.



"Trabajaremos por retomar canales de diálogos decentes, sinceros, directos entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que presido", dijo.



El jefe de Estado en medio de la coyuntura que lo que está sucediendo en Estados Unidos, y los días posteriores de la elección presidencial en la que se median el candidato a la reelección, Donald Trump y Joe Biden, reflexionó del por qué (Tump) sale derrotado, mientras que su rival sale ganador tras una contienda muy disputada, pero a su vez con un sistema que no es "nada democrático", argumentó Maduro.



"Un poderoso movimiento popular diverso fue el que derrotó a Trump", puntualizó, al tiempo que acotó, que tras el asesinato brutal de George Floyd fue el vaso que derramó la inmensa brecha que creó un sistema económico decadente.



"El pueblo de Estados Unidos tiene 55 años luchando por la libertad, la igualdad, contra las guerras imperialistas", aseguró Maduro.



En ese sentido, llamó la atención sobre que los demócratas de (Biden) no ha ganado el partido, "ha perdido Donald Trump y Joe Biden ha recibido el voto de esperanza de una inmensa mayoría de estadounidenses que quieren cambios en Estados Unidos y el mundo".



Añadió que tras el discurso de Biden desde Delawere, -las primeras declaraciones del presidente electo después de los resultados- desde la política estadounidense, el presidente habló de dejar la demonización, "Tengamos una conducta perseverante y revolucionaria… Ha llegado la hora del fin de la demonización contra la Revolución Bolivariana", le ripostó.



El monstruo que creo Trump en Venezuela lo abandonó



Maduró fue enfático al asegurar que una vez se conocieron los resultados y las proyecciones de los distintos medios locales en EE.UU., de la victoria de Biden, en Venezuela el autoproclamado Juan Guaidó, "creación del monstrico que creó Trump", lo abandonó, dijo, "No sirvieron de nada los 800 millones de dólares que le dio", recalcó. Así mismo pidió que desea que este mensaje le llegué al presidente saliente, pues a su juicio el mandatario colombiano, Iván Duque le hizo lo mismo. "lo dejaron solo", señaló.



En contexto de los ataques contra Venezuela dijo que han puesto en alerta al Gobierno español, pues el "bandido de Leopoldo López sigue conspirando contra el país desde España", detalló asimismo que él es un hilo conductor de la creación de Guaidó con el soporte de Donald Trump.



En ese particular anunció tener las pruebas de la conspiración de Leopoldo López, "las voy a mostrar esta semana".



