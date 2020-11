Lea las Efemérides del día 1 de noviembre

Santos Michelena Credito: web

Tal día como hoy 1 de noviembre, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 1 de noviembre es el 305º (tricentésimo quinto) día del año en el calendario gregoriano y el 306.º en los años bisiestos. Quedan 60 días para finalizar el año.



1. Día Mundial del Veganismo.



2. Día Mundial de la Ecología.



3. Día de Todos los Santos. La Iglesia católica celebra el Día de Todos los Santos en el que honrar tanto a los santos conocidos como a los desconocidos. Esto es, aquellos no canonizados pero que viven en la presencia de Dios. El papa Gregario IV fue quien proclamó la fiesta en el año 835. Se cree que escogió esta fecha porque en esta jornada los pueblo germanos celebraban una de sus festividades y, por entonces, la Iglesia buscaba eliminar las celebraciones paganas.



4. Fernando de Magallanes navega por primera vez en la historia, el Estrecho que lleva su nombre (1520).



5. Sublevación de los Indios Quiriquires (1600). Tuvo lugar en Gibraltar, estado Zulia , el primer movimiento revolucionario de los zulianos contra los españoles: la sublevación de los indios Quiriquires. Esa etnia indígena mantuvo esta importante población zuliana durante diecisiete años bajo su absoluto dominio y repelieron al gobierno español, hasta que por una traición fueron sometidos. Este hecho es considerado como el primero de los once movimientos revolucionarios que el pueblo zuliano dirigió contra los conquistadores europeos. La importancia de esta sublevación radica en el resguardo que los indios hicieron con este estratégico territorio, que durante años estuvo fuera del poderío español.



6. Nace María Antonia Bolívar Palacios (1777). Era hermana de Simón Bolívar. María Antonia nunca fue partidaria de la independencia. En 1813, mientas su hermano lanzaba el Decreto de Guerra a Muerte ella escondía y protegía a renombrados realistas en su casa en Caracas. En 1814, la capital estaba a punto de ser tomada por los realistas y Bolívar ordenó la evacuación de la ciudad, pero María Antonia se negaba a irse. Su hermano la convenció de que al caer Caracas no tendrían clemencia con ella; y así fue que salió de Venezuela a Curazao, con sus hijos y su hermana.



7. Nace Santos Michelena (1797). Fue un político y diplomático venezolano, seguidor de la doctrina de José Antonio Páez, fue Secretario de Estado de Hacienda y Relación Exteriores durante la primera presidencia de Páez y vicepresidente durante la segunda, además de presidente provisional. Entre 1813 y 1819 residió en Filadelfia, Estados Unidos, tiempo que aprovecha para completar su formación en derecho, economía y comercio. Como diplomático, una de sus actuaciones más importantes fue el ser representante de Venezuela en el tratado fronterizo (también de alianza y comercio) entre Venezuela y Colombia, conocido como Tratado Michelena-Pombo que fue firmado en 1833. Santos Michelena se preocupó mucho por la educación comercial en Venezuela.



8. Se inaugura la Casa Blanca. Residencia oficial y principal centro de trabajo del Presidente de los Estados Unidos (1800). El presidente de Estados Unidos, John Adams, se convierte en el primer presidente en mudarse a la Casa Blanca.



9. Se abre la primera escuela de medicina para mujeres en 1848. Hoy parece un hecho natural que en casi todos los países las mujeres pueden acceder a cualquier carrera universitaria sin ninguna clase de restricciones. Sin embargo, esto no siempre fue así y durante mucho tiempo los espacios universitarios y de formación profesional fueron espacios exclusivos para los hombres. Para cambiar esta situación se tuvieron que dar grandes luchas y se necesitó una sucesión de personajes y hechos pioneros. Entre estos últimos se cuenta el caso de la apertura de The Boston Fermale Medical School, Escuela Médica Femenina de Boston, Estados Unidos, una de las instituciones precursoras en la formación profesional de mujeres en medicina.



10. En Estados Unidos es elegido el que será su décimo sexto presidente: Abraham Lincoln, republicano y antiesclavista (1860).



11. Sale en circulación las primeras estampillas en Venezuela con una marca secreta, Águilas de la Federación (1863). Fue el Primer Sello Postal de Venezuela.



12. Nace Hannah Höch (1889). Fue una artista plástica y fotógrafa alemana, pionera del movimiento dadá. Utilizó, como modo de expresión, el fotomontaje, siendo considerada pionera en esta técnica fotográfica.



13. Nace Hermann Bondi (1919). Fue un físico, matemático y cosmólogo británico-austriaco. Junto con Fred Hoyle y Thomas Gold, elaboró la teoría del Estado Estacionario, alternativa a la teoría del Big Bang, según la cual el Universo se mantiene uniforme en el espacio y en el tiempo. Entre sus trabajos más importantes destacan sus aportaciones sobre la teoría de la relatividad general.



14. Nace Robert B. Laughlin (1950). Es un físico teórico estadounidense quien junto con Horst L. Estörmer y Daniel C. Tsui, fueron ganadores en 1998 del Premio Nobel de Física por su explicación del efecto Hall cuántico.



15. Primera observación del Radiotelescopio de Arecibo. En Puerto Rico, se inaugura el observatorio Arecibo (1963). Es el radiotelescopio más grande del mundo. Estuvo administrado durante 45 años por la Universidad Cormell con un acuerdo de cooperación con la National Science Foundation hasta el mes de octubre de 2011. Fue construído en 1960. La primera observación fue el 1 de noviembre de 1963. El telescopio de Arecibo ha hecho varios descubrimientos científicos significativos. El 7 de abril de 1964, poco después de su inauguración, Gordon H. Pettengill y su equipo lo usaron para determinar que el período de rotación de Mercurio no era de 88 días, como se creía, sino de sólo 59 días. En agosto de 1989, el observatorio tomó una foto de un asteroide por primera vez en la historia: el asteroide (4769) Castalia. El año siguiente, el astrónomo polaco Aleksander Wolszczan descubrió el púlsar PSR B1257+12, que más tarde le condujo a descubrir sus planetas orbitales; estos fueron los primeros planetas extrasolares descubiertos.



16. Antigua y Barbuda se independizan del Reino Unido (1981).



17. Se funda Lenovo (1984).



18. Se promulga el Tratado de la Unión Europea (1993).



19. Muere Severo Ochoa de Albornoz (1993), científico español y desde 1956, nacionalizado también estadounidense. Obtuvo el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1959 por una serie de trabajos que condujeron finalmente a la síntesis del ácido ribonucleico ARN.



20. En Sudafrica, dieciocho meses después de acabar la política del "apartheid", el partido Congreso Nacional Africano del presidente Nelson Mandela gana las primeras elecciones municipales multirraciales del país (1995).





Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.