Lea las Efemérides del día 30 de octubre

Simón Bolívar

Tal día como hoy 30 de octubre, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 30 de octubre es el 303.º (tricentésimo tercer) día del año en el calendario gregoriano y el 304.º en los años bisiestos. Quedan 62 días para finalizar el año.



Hoy no se celebra ningún día internacional, pero durante esta semana se celebran las semanas internacionales siguientes:



1. Año Internacional para la erradicación de la pobreza rural en pro de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.



2. Año Internacional de la Sanidad Vegetal.



3. Año Internacional de la Enfermería y de la Partería



4. Nace John Adams (1735). Fue un Abogado y estadista estadounidense.



5. En México, fuerzas insurgentes se enfrentan a los españoles en la batalla del Monte de las Cruces. Fue un enfrentamiento militar, dirigido por Miguel Hidalgo y Castilla, Ignacio Allende y Juan Aldama contra las fuerzas leales a la corona española, comandada por el coronel Torcuato Trujillo (1793).



6. El Libertador Simón Bolívar recibe la Espada del Perú por las victorias en las Batallas de Junín y Ayacucho (1825). La municipalidad de Lima le obsequió la Espada del Perú al Libertador. Espada que simboliza la libertad de América. Recordemos que la Batalla de Ayacucho, dirigida por Bolívar el 9 de diciembre de 1824, selló la Independencia del Perú y la salida del Imperio Español de América del Sur. Por ello, el pueblo peruano le otorgó múltiples reconocimientos, entre los más elevados, el título de Libertador y la espada, obsequiada por la municipalidad de Lima, Perú, una de las joyas de orfebrería más valiosa que posee Venezuela. La Espada del Perú fue una joya muy apreciada por Bolívar y lo acompañó durante toda la gesta independentista hasta su muerte.



7. Muere Bartolomé Salom (1863). Fue un militar venezolano que obtuvo el grado de general en la guerra de independencia de Venezuela. El general Salom es considerado como uno de los héroes nacionales del Perú.



8. Nace Amparo López Jean (1885). Fue una activista galleguista, sufragista (luchaba por el voto femenino) y presidenta de la Agrupación Republicana Femenina de La Coruña.



9. Nace Gerhard Johannes Paul Domagk (1895). Fue un patólogo y bacteriólogo alemán que obtuvo el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1939. Fue el introductor del uso de la tiosemicarbazona en el tratamiento de la tuberculosis. Trabajó también el campo de la quimioterapia contra el cáncer, trabajos que continuó hasta su jubilación en 1960.



10. Nace Agustín Lara (1900). Fue un compositor e intérprete mexicano de canciones y boleros. Se le reconoce como uno de los más populares de su época y género. También conocido con los apelativos de El Músico Poeta y El Flaco de Oro, su obra fue ampliamente apreciada no solo en México, sino también en Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y España.



11. Nace Ragnar Granit (1900). Fue un científico finlandés que ganó el Premy Nobel de Fisiología o Medicina en 1967 junto con Haldan Keffer Hartline y George Wald. Ganit se graduó en 1927 en la Facultad de Medicina en la Universidad de Helsinki, Finlandia.



12. Muere Henri Dunant (1910). Fue un empresario, filántropo y humanista suizo. Fundador de la Cruz Roja. En 1901, Dunant recibió el primer Premio Nobel de la Paz por su papel al fundar el Movimiento Internacional de la Cruz Roja e iniciar la Convención de Ginebra.



13. Nace Miguel Hernández (1910). Fue un poeta y dramaturgo de especial relevancia en la literatura española del siglo XX. Aunque tradicionalmente se le ha encuadrado en la generación del 36, Miguel Hernández mantuvo una mayor proximidad con la generación anterior hasta el punto de ser considerado por Dámaso Alonso como "genial epígono" de la generación del 27. Los libros fueron su principal fuente de educación, convirtiéndose en una persona totalmente autodidacta. Los grandes autores del Siglo de Oro: Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, Garcilaso de la Vega y, sobre todo, Luis de Góngora, oficiaron como sus principales maestros. Otras notables: Entre otras Perito en lunas, El rayo que no cesa, Viento del pueblo, El hombre que acecha. Cancionero y romancero de ausencias.



14. Nace Reina Cristina Torres de Araúz (1932) fue una destacada profesora, antropóloga y etnógrafa panameña, considerada una figura seminal dentro de la antropología y etnografía nacional e incansable defensora del patrimonio histórico panameño.



15. Nace Theodor W. Hänsch (1941). Es un físico alemán, premio nobel de física en 2005 en el marco experimentos de alta precisión de espectroscopia láser.



16. Nace Diego Armando Maradona (1960). Es un Futbolista y director técnico argentino. Se desempeñaba como delantero o mediocampista ofensivo. Desde 2019 dirige a Gimnasia de La Plata de la Primera División de Argentina. Es reconocido por varios especialistas, exfutbolistas y aficionados internacionales como el mejor futbolista de la historia.



17. Se inaugura en Venezuela el Millennium Mall (2008). Es un Centro Comercial y complejo inmobiliario que aporta al este de Caracas un moderno y amplio centro de compras de primera generación, una torre de oficinas con doce plantas, una fabulosa plaza pública, la Plaza Miranda y un amplio y cómodo estacionamiento. Además cuenta con un edificio comunitario, el cual brinda sus espacios para las actividades comunitarias y vecinales.



18. Nintendo, que todavía decide seguir mejorando Pikmin 4, estrena Pikmin 3 Deluxe para las plataformas de Nintendo Switch (2020).



Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.