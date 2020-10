Lea las Efemérides del día 29 de octubre

Danilo Anderson

Tal día como hoy 29 de octubre, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 29 de octubre es el 302.° (tricentésimo segundo) día del año el 303° (tricentésimo tercero) en los años bisiestos en el calendario gregoriano. Quedan 63 días para finalizar el año.





1. 24 al 30 de octubre: Semana del Desarme.



2. Día Mundial contra el Ictus.



3. Día Mundial contra la Psoriasis. Unos 125 millones de personas alrededor del mundo padecen psoriasis (un 2%

de la población mundial), una enfermedad no contagiosa aunque sí genética. Este día pretende crear conciencia y sensibilizar a la población sobre qué es esta enfermedad y darla a conocer al mundo.



4. Día Mundial contra el ACV.



5. Día Mundial por el Decrecimiento.



6. Día Internacional del Gato en Estados Unidos.



7. Día Nacional Escolar para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. En Venezuela se realizan campañas que procuran hacer valer los derechos sexuales y reproductivos de la población adolescente, de modo que sean capaces de tomar una decisión libre, responsable e informada sobre su sexualidad.



8. Nace Edmund Halley (1656) en Haggerston, Inglaterra, que será amigo de Isaac Newton cuya teoría de la gravitación le impulsará a calcular la órbita de un cometa, el de 1682, anunciando que es el mismo que había sido visto en 1531 y 1607, y prediciendo que volverá a pasar en 1758. En su honor se pondrá al cometa su nombre al que hoy día se le conoce como "Cometa Halley".



9. La Intendencia de Costa Rica se independiza del Reino de España (1821). Tras haber proclamado su independencia de España, las Provincias Unidas de Centroamerica, entre las que se encuentra Costa Rica, el 15 de septiembre en la Capitanía General de Guatemala, un día como hoy cuando en la ciudad de Cartago se firma el Acta de Independencia de Costa Rica logrando que las autoridades españolas acepten es esta nueva situación sin realizar luchas armadas. En su artículo primero dice textualmente: "Se publique, proclame y jure solemnemente el jueves 1° de noviembre la independencia del gobierno Español".



10. Nace Li Dazhao (1889). Fue un intelectual chino, considerado uno de los padres fundadores del Partido Comunista de China junto con Chen Duxiu.



11. Muere Joseph Pulitzer (1911). Fue un editor estadounidense de origen judío húngaro. Conocido por su competencia con William Randolph Hearst, quien originó la llamada prensa amarilla, y por los premios periodísticos que llevan su nombre, los Premios Pulitzer.



12. Nace Baruj Benacerraf (1920). Fue un importante medico e inmunólogo venezolano de renombre internacional que ganó junto con Jean Dauñsset y George D. Snell, el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1980, en 1998 publica su autobiografía personal titulada "From Caracas to Stockholm: A Life in Medical Science". Recibió el Premio Nobel por sus descubrimientos en el campo de la inmunología. Interesado en el estudio de la base genética de la respuesta inmunológica, es decir, de la reacción del organismo al ataque de proteínas extrañas, analizó los genes de la histocompatibilidad demostrando que determinan la interaccion de múltiples células entre sí del forma compleja.



13. Nace Niki de Saint Phalle (1930), una de las artistas más influyentes del siglo XX. Escultora, pintora y cineasta francesa conceptual y contemporánea, será famosa por sus conocidas "Nanas", figuras femeninas de muchos y vivos colores y formas voluptuosas que dibujará y esculpirá.



14. Empresas Polar en Venezuela lanza al mercado la malta Maltín Polar (1951).



15. Se crea el Comité Cívico Militar (1957). Agrupación que junto a la Junta Patriótica terminan con la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez.



16. Nace Danilo Anderson (1966). Fue un abogado y geográfo venezolano, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Se desempeñó como fiscal del Ministerio Público venezolano que estaba investigando a más de 400 personas acusadas de crímenes durante los Sucesos de Puente Llaguno y el fallido golpe de Estado de abril de 2002. Anderson murió asesinado a la edad de 38 años. Cabe destacar que fue el primer fiscal en materia de Ambiente, adquiriendo notoriedad al abrir numerosos juicios por delitos ambientales.



17. En Estados Unidos, Charley Kline, estudiante del Network Measurement Centre de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), envía el primer mensaje desde un ordenador a otro situado a 500 km. utilizando la red ARPANET, precursora de INTERNET. El 21 de noviembre se establecerá el primer enlace entre las universidades de Stanford y la de UCLA. (1969).



18. En Brasil, en segunda vuelta, Luna da Silva resulta reelegido con un amplio margen con el 60% de los votos para cumplir un segundo mandato como Presidente del país. Tras confirmarse el triunfo, Lula aseguró en esa ocasión que la democracia brasileña vive "un momento mágico" tras su reelección para un segundo mandato de cuatro años. El presidente reelecto de Brasil superó el número de votos que obtuvo en los comicios 2002. Lula prometió que desde su segundo mandato el país dejaría de ser un estado "emergente" y pasaría a convertirse en uno desarrollado, asegurando no tener dudas en que Brasil "alcanzaría un modelo de desarrollo" (2006).



19. Se lanza el Satélite VENESAT-1 Simón Bolívar. Primer satélite artificial de Venezuela (2008).



20. Muere Rebeca González (2019). Fue una primera actriz, profesora de actuación y cantante venezolana. Reconocida por ser protagonista de exitosas producciones dramáticas en la década de 1970.



Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.