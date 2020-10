Lea las Efemérides del día 24 de octubre

Tal día como hoy 24 de octubre, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 24 de octubre es el 297° (ducentésimo nonagésimo séptimo) día del año en el calendario gregoriano y el 298.° en los años bisiestos. Quedan 68 días para finalizar el año.



1. 24 al 30 de octubre: Semana del Desarme.



2. Día de las Naciones Unidas.



3. Día Mundial contra la Poliomielitis.



4. Día Mundial de Información sobre el Desarrollo.



5. Día Internacional de las Bibliotecas.



6. Día del Trabajador Gráfico.



7. Festividad de Rafael Guízar y Valencia.



8. Muere Tycho Brahe (1601), astrónomo danés. Siempre estuvo dedicado a los estudios de astronomía, de la cual era un apasionado. Sus instrumentos para observar el Universo, son los más perfeccionados de la época. Fue el último de los grandes astrónomos de la era previa al telescopio.



9. Nace Anton van Leeuwenhoek (1632). Fue un Comerciante neerlandés. Es conocido como el padre de la microbiología. Fue la primera persona en observar bacterias y protozoos e introducirá mejoras para la fabricación de microscopios, con los que podrá llegar a observar glóbulos rojos, sistemas de vasos papilares y ciclos vitales de los insectos.



10. Nace Rafael Urdaneta (1788). Fue un militar, político venezolano, prócer de la Independencia de Venezuela, considerado uno de los jefes más leales a Simón Bolívar y a la causa independentista. Fue el sexto y último Presidente de la Gran Colombia 1830 – 1831. Estudió en el Colegio Mayor de San Bartalomé. En 1828, desde la Secretaria de Guerra, le tocó juzgar a los responsables de la llamada Conspiración que atentó contra el Libertador.



11. Sale la publicación la Gazeta de Caracas. Está considerada como el primer periódico de Venezuela (1808).



12. Muere Bernardo O'Higgins (1842). Fue un Militar y político chileno.



13. Los restos mortales de José Francisco Bermúdez son ingresados al Panteón Nacional (1877).



14. Sale la revista El Zulia Ilustrado (1888). Fue la primera revista en Venezuela.



15. Se funda The Maracaibo Electric Light Co, hoy Energía Eléctrica de Venezuela ENELVEN (1888).



16. Se inaugura el Puente George Washington (1931). Está considerado como uno de los puentes más transitados del mundo.



17. Nace Pierre-Gilles de Gennes (1932). Fue un físico francés ganador del Premio Nobel de Física en 1991. Estudio en la École Normale Supérieure. Después de dejar la École en 1955, se convirtió en ingeniero investigador en el centro de Saclay del Commissariat á lÉnergie Atomique, trabajando principalmente en dispersión de neutrones y magnetismo con A Abrajan y J.Fridel. Obtuvo su licenciatura en 1957. Distinciones: Premio Nobel de Física 1991 por "el descubrimiento y desarrollo de métodos avanzados para estudiar los fenómenos simples de los maternales, para crear formas más complejas de materia, en particular, cristales líquidos y polímeros. Ha trabajado en material granular y en la naturaleza de los objetos en la memoria en el cerebro. Medalla de Lorentz 1990 y Premio Wolf 1990.



18. Se funda la Organización de las Naciones Unidas ONU (1945).



19. Se funda la Universidad Católica Andrés Bello UCAB (1953). Comenzó su itinerario como una de las primeras universidades privadas de Venezuela, contaba únicamente con dos Facultades: Ingeniería y Derecho. Tres años más tarde se fundó la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, con el nombre de Facultad de Economía.



20. En Chile, tras las pasadas elecciones del 4 de septiembre en la que ningún candidato obtuvo la mayoría absoluta, se confirma en el Congreso a Salvador Allende, candidato por la Unidad Popular y el más votado de dichas elecciones, como presidente constitucional (1970).







Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.



