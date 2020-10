(VIDEO) Ignacio Ramonet: "Venezuela combate de manera ejemplar el Covid-19 pese al bloqueo impuesto por EEUU"

21.10.20 - La República Bolivariana de Venezuela combate con gran eficacia y responsabilidad la pandemia por Covid-19. Así lo afirmó el periodista Ignacio Ramonet durante una edición especial del programa Aquí con Ernesto Villegas. “El presidente Maduro, fue uno de los primeros mandatarios en el mundo en tomar medidas como el cierre de fronteras, el confinamiento, la detección y la identificación de personas contaminadas, por eso la primera ola de contagios en Venezuela, se combatió de manera ejemplar a nivel internacional”, afirmó el analista político.Al ser consultado sobre el señalamiento que expone a Venezuela como una amenaza sanitaria, el teórico de la comunicación dijo que esa acusación forma parte de los ataques más escandalosos en contra del país suramericano que enfrenta una guerra polifacética.Manifestó Ignacio Ramonet que “más bien los gobiernos de los países vecinos como Brasil, que es el segundo epicentro mundial de la pandemia, y Colombia, cuyas estadísticas oficiales no son creíbles, no han tenido la voluntad, como lo ha reclamado el presidente Maduro, para combatir la enfermedad, compartiendo medidas y recursos”.Con respecto a la Ley Antibloqueo, el también periodista considera que hay que darle a Venezuela las herramientas para combatir el bloqueo financiero que impide al Gobierno, por ejemplo, comprar medicinas y alimentos, porque el proveedor no puede recibir el dinero debido a que está fuera del sistema financiero por imposiciòn de los Estados Unidos.“Si el Gobierno no reacciona, evidentemente la situación se va a poner aún más difícil para la población. El presidente Maduro ha tenido la inteligencia de elaborar una herramienta que conviene al tipo de bloqueo moderno que se aplica”, aseveró.En torno a las críticas que se desprenden desde la izquierda con respecto a la Ley Antibloqueo, Ignacio Ramonet dijo que deben respetarse; sin embargo, afirmò que la izquierda no debe alarmarse porque el garante del carácter genéticamente chavista de la ley lo garantiza el presidente Maduro.Para Ramonet, estamos en un momento que calificó como traumatismo mundial; estima que se avecina la peor crisis económica de la historia de la humanidad, por lo que recomienda a la población aprender a convivir con el coronavirus con responsabilidad; permitir que se retome el funcionamiento de la economía y tener claro que lo que suceda en adelante en Venezuela dependerá de los resultados de las elecciones del 6 de diciembre y también de los comicios en los Estados Unidos.