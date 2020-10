Lara: Día de la Semilla Campesina será en honor a Carlos Lanz

Gaudi García, fundadora del Día Nacional de la Semilla Campesina en Venezuela. Credito: Aporrea.org

20 de octubre de 2020.- El Día Nacional de la Semilla Campesina celebrará este 29 de octubre 15 años y los campesinos de Monte Carmelo, asentamiento ubicado en el estado Lara, han decidido dedicárselo a uno de sus mentores principales: el profesor Carlos Lanz, desaparecido en extrañas circunstancias desde el pasado 8 de agosto.



Gaudi García, mujer venezolana, campesina, agricultora, maestra, fundadora de esta celebración en Venezuela, informó vía telefónica que en esta oportunidad no han preparado grandes festejos, sino una conmemoración "ecuménica" y el acostumbrado conversatorio.



"En parte es por la pandemia, no podemos hacer muchas cosas, pero también es por la precaria situación económica del pueblo", explica Gaudi quien lamenta profundamente lo ocurrido con Carlos Lanz. "El profesor Lanz ha sido nuestro mentor, nuestro gran apoyo y espero de corazón que aparezca sano y salvo porque tenemos un gran vacío sin él".



El significado de la semilla



"Yo prefiero que no haya mucha celebración porque eso nos compromete más con el significado del Día de la Semilla Campesina. Hacer saber que pese a los esfuerzos nuestros no hemos logrado lo que se esperaba con la Ley de Semillas, que la Asamblea Nacional aprobó casi de último", dice Gaudi mientras lucha para que la comunicación no se nos caiga..."Voy a salir a la calle para escucharte mejor", me dice...



Monte Carmelo es un hermoso pueblito que se encuentra a 20 km de Sanare, en el estado Lara. Es más bien frío y su geografía te ofrece todos los colores. Allí la gente vive de la tierra pero nunca han sido tomados en cuenta por las políticas oficiales agrarias, de hecho este año tampoco entraron en el ambicioso Plan de Siembra.



Gaudi García se queja de que la Ley de Semillas, sancionada luego de muchos debates y en las últimas horas de la Asamblea Nacional chavista en diciembre de 2015, "no ha sido debidamente difundida, no se ha discutido con el pueblo, no se está cumpliendo. Queremos ser guardianas y guardianes de la Ley de Semillas, exigimos que se difunda y se cumpla"



"Sin la semilla campesina nunca tendremos soberanía alimentaria, y eso es lo que más defiende Carlos Lanz, por eso le dedicaremos ese Día". Carlos Lanz siempre invita a comer alimentos que tengan las cuatro "S": sano, seguro, sabroso, soberano...



"El que quiere a la Patria debe defender la semilla campesina porque solo eso nos dará independencia y soberanía frente a cualquier bloqueo. Si no hay semilla campesina y se sigue beneficiando a las grandes siembras corporativas, nunca habrá un desarrollo independiente"



"La semilla campesina es autóctona, no necesita abono ni pesticidas porque ellas en sus genes tienen todas esas propiedades. La arveja, por ejemplo, es agroecológica, ella se da solita. Dentro de su composición tiene autodefensas contra plagas y enfermedades. La semilla campesina es de genética fuerte, por eso debemos apoyarla, fortalecerla, desarrollar nuestros conucos ancestrales, como dice el profesor Lanz"



La comunicación se cae y la vuelvo a llamar. Hay cierto desencanto en su voz que se vuelve fuerte y cantarina cuando me habla de la auyama, del maíz, de la semilla paspasa, del arvejón, del quinchoncho guamo, del maíz paido amarillo y blanco, de la caraota..."Ellas protegen el suelo, a la madre tierra"



Gaudi ¿qué sabes de la Ley Antibloqueo?



Bueno, por aquí hemos escuchado algo, nadie nos preguntó. Tu sabes que por estos lados casi no hay comunicación, no hay señal. Muy difícil todo, pero hemos sabido algunas cosas y yo solo espero que esa Ley beneficie a los campesinos y campesinas...