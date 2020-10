Min Comercio Nacional estableció horarios para sectores sumados al esquema del 7+7 Plus

19 de octubre de 2020.-La ministra del Poder Popular para el Comercio Nacional, Eneida Laya, anunció este lunes el horario establecido para el funcionamiento de los nuevos sectores productivos que se incluyeron al esquema de flexibilización 7+7 Plus, informó una nota de prensa del Ministerio Comercio Nacional Oficial.

La titular de Comercio detalló que los nuevos sectores podrán trabajar desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, mientras que los sectores de expendio de alimentos podrán hacerlo hasta las 6 de la tarde, además, calificó como positivo el desarrollo del método de flexibilización 7+7 que inició este lunes.

Dijo que el método venezolano para cuidar al pueblo ha sido efectivo, mientras se reactiva la actividad comercial y económica respetando las normas de bioseguridad ante la Covid-19, con lo que suman otros sectores activos como parte de esta nueva fase de flexibilización.

El sector comercial como mueblerías, piñaterías, confiterías, joyerías, casas de empeño, floristerías y viveros, perfumerías, entre otros: Trabajarán de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Las licorerías trabajarán de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. y solo despacharán para llevar. Estos establecimientos deberán cumplir con las normas de bioseguridad para poder activarse en este esquema de flexibilización.

Los autocines y actividades al aire libre trabajarán en horario comprendido entre las 5:00 de la tarde y las 10:00 de la noche.

Los eventos públicos en sitios abiertos podrán realizarse solo los días viernes, sábado y domingo hasta las 12:00 p.m. y deberán cumplir con las normas de bioseguridad; es de resaltar, que esto se permitirá dentro de los automóviles o en algún formato que mantenga el distanciamiento saludable y su aforo no debe superar el 40 % de la capacidad del establecimiento.

Los restaurantes, cafeterías, heladerías y similares mantendrán el servicio "para llevar" cumpliendo las medidas de bioseguridad establecidas.

Las discotecas, tascas y bares, así como cines y teatros se mantienen en cuarentena radical.

Por otra parte, los sectores estratégicos de los organismos públicos como el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela (Sundde), Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), Corpoelec y Cantv, atenderán a los usuarios de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, con normas de bioseguridad y cuyo aforo no debe superar el 40 % de la capacidad del organismo, incorporando sólo un máximo de 40 % de los trabajadores de manera rotativa.

El sector Construcción trabajará de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., ferreterías, cerrajerías y materiales de construcción 11:00 a.m. a 4:00 p.m, industria de materia prima química 9:00 a.m. a 3:00 p.m, transporte 7:00 a.m. a 6:00 p.m, peluquería 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Talleres mecánicos y autopartes 10:00 a.m. a 2:00 p.m, consultorios médicos, odontológicos y veterinarios 7:00 a.m. a 2:00 p.m, lavanderías y tintorerías 12:00 p.m. a 5.00 p.m, fabricación de equipos electrónicos 7:00 a.m. a 12:00 p.m., servicios de encomiendas 9:00 a.m. a 1:00 p.m, registros y notarías 8:00 a.m. a 12:00 p.m, eventos deportivos (sin público) de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

De igual manera los gimnasios de 7:00 a.m. a 11:00 a.m, autocines 5:00 p.m. a 10:00 p.m, seguros y mercado de valores 9:00 a.m. a 1:00 p.m, banca 9:00 a.m. a 1:00 p.m., industrias textil y de calzado de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., servicios personalizados plomería, refrigeración, entre otros, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Por último, los autolavados de 1:00 p.m. a 5:00 p.m, ópticas 7:00 a.m. a 12:00 p.m., reparaciones electrónicas 12:00 p.m. a 5.00 p.m., comercialización de calzados y textiles, 12:00 p.m. a 5:00 p.m., papelerías y librerías 7.00 a.m. a 12:00 p.m., heladerías y cafeterías (Solo para llevar) de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. y los centros comerciales de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.