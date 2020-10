Saime habilita 62 oficinas en el país para la Jornada Especial de Cedulación Pre-Electoral

Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) Credito: Archivo

19 de Octubre - Desde este lunes 19, se inició en el territorio nacional la Jornada Especial de Cedulación Pre-Electoral en 62 oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) que fueron habilitadas para la atención al público, reseña nota de prensa de dicho organismo



El director general del Saime, Gustavo Vizcaíno informó que dicha jornada se lleva a cabo en las oficinas priorizadas en las regiones con la finalidad de que todos los venezolanos puedan tramitar su documento de identidad y ejercer su derecho al voto. En esta jornada tendrán prioridad los adultos mayores y personas con discapacidad.



Detalló que de lunes a miércoles de 08:00 de la mañana a 02:00 de la tarde se estará atendiendo a los usuarios por terminal de cédula en este orden: lunes 0-1-2-3; martes 4-5 y 6 y los días miércoles 7-8 y 9.



Mientras que los días jueves y viernes se cumplirá con la entrega de aquellos documentos de identidad que se encuentran en bóveda post pandemia y los que presenten algún inconveniente durante la jornada.



Expresó que la expedición de la cédula de identidad no tiene costo alguno, e hizo un llamado a los coordinadores estadales a proporcionar a todos los usuarios su documento de identidad.



“Esta jornada se está llevando libremente, no hay entrega de números para la atención al público, contamos con el material necesario para proveer a los venezolanos de su documento de identidad”, enfatizó Vizcaíno.



Manifestó que esta jornada comprende la renovación del documento de identidad, extravío, deterioro, robo o vencimiento. El único requisito indispensable para tramitar, es copia de la cédula si la posee o la huella dactilar.



Aclaró que durante la actividad los ciudadanos extranjeros no podrán cedularse, ya que este contempla otro tipo de procedimiento más complejo.



En lo que respecta a la cedulación por primera vez, enfatizó que el ministro del Poder Popular para la Educación, Aristóbulo Istúriz, envió una resolución a los diferentes planteles educativos en todo el país, referente a la solicitud de este documento y poder concretar la inscripción del menor o adolescente.



“Este trámite no se realizará en esta jornada debido al proceso que conlleva ya que es un trabajo en conjunto con el Consejo Nacional Electoral (CNE), quien autoriza al ente identificador para poder expedir el documento”, terminó diciendo, Vizcaíno.