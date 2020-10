Lea las Efemérides del día 18 de octubre

Isaías Medina Angarita

1. Día Mundial de la Menopausia.



2. Día Mundial de la Protección de la Naturaleza.



3. Nace Heinrich von Kleist (1777) Fue un poeta, novelista y dramaturgo alemán, considerado uno de los principales escritores dramáticos del llamado romanticismo alemán y de toda la literatura alemana, cuya descripción de las tribulaciones de la humanidad ante los deseos que no puede satisfacer, hicieron de él uno de los más notables autores de teatro.



4. Nace Juan Valera (1824). Fue un escritor y diplomático español, figura clave de la novela realista del siglo XIX. Entre sus obras destacan: El comendador Mendoza y El Caballero del Azor.



5. Nace Pablo Iglesias Posse (1850) en Ferrol, (España). Fue un político español de ideología marxista, fundador del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la Unión General de Trabajadores (UGT). Considerado el padre del socialismo en España.



6. Herman Melville publica la novela Moby-Dick (1851). La novela de aventuras narra la travesía del barco ballenero Pequod, mientas intenta de manera obsesiva dar caza a un gran cachalote blanco. El argumento, además, incluye una descripción detallada de dicha práctica, muy extendida durante el siglo XIX.



7. Muere Antonio Meucci (1889) Inventor italoestadounidense. Fue el creador del Teletrófono, posteriormente llamado Teléfono. En el año 2002, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos reconoce que Antonio Meucci es el Inventor del Teléfono en vez de Alexander Graham Bell.



8. Muere Charles Gounod (1893) compositor francés de óperas como "Romeo y Julieta" y "Fausto". Su obra ha sido la máxima expresión del romanticismo francés en su forma más lírica y sentimental.



9. Muere Alfred Binet (1911). Fue un psicólogo francés, creador de los primeros estudios sobre la inteligencia, a partir de tareas que exigían la comprensión, capacidad aritmética y dominio del vocabulario.



10. Nace Mateo Manaure (1926). Artista moderno venezolano. Es considerado un maestro del abstraccionismo en su país, destacó por sus obras en la Ciudad Universitaria de Caracas y por crear del mural vítreo más grande del mundo.



11. Nace Violeta Barrios de Chamorro (1929). Periodista y política nicaragüense. Fue la primera mujer en el continente americano en ser electa al cargo de presidenta de la República, y tercera mujer en ocupar la posición de jefa de Estado y jefa de Gobierno en América, después de Isabel Perón y Lidia Gueiler Tejada.



12. Muere Thomas Alva Edison (1931). Fue un Inventor y empresario estadounidense. Desarrolló muchos dispositivos que han tenido gran influencia en todo el mundo, como el fonógrafo, la cámara de cine o una duradera bombilla incandescente. Fue uno de los primeros inventores en aplicar los principios de la producción en cadena y el trabajo en equipo a gran escala al proceso de invención, motivos por los cuales se le reconoce la creación del primer laboratorio de investigación industrial. Registró 1093 patentes a su nombre en Estados Unidos, además de otras en Reino Unido, Francia y Alemania. Algunas de sus invenciones son: la luz eléctrica y el suministro público de electricidad, la grabación de sonido y la cinematografía. Sus inventos contribuyeron a las telecomunicaciones, como una máquina de voto, una batería para un automóvil eléctrico, la energía eléctrica, la grabación de música y las películas.



13. Golpe de Estado contra Medina Angarita (1945). Golpe de Estado en Venezuela conocido por sus partidarios como Revolución de Octubre contra el presidente Isaías Medina Angarita llevado a cabo por una coalición de las Fuerzas Armadas y el partido político Acción Democrática, tuvo como principales cabecillas a Rómulo Betancourt y militares jóvenes dirigidos por Marcos Pérez Jiménez y tuvo como consecuencia la llegada a la presidencia de Rómulo Betancourt.



14. Muere José Ortega y Gasset (1955) | Filósofo y ensayista español. Principal exponente de la teoría del perspectivismo y de la razón vital, filosofía vital e histórica, situado en el movimiento del novecentismo, maestro de toda una generación de escritores en hispanoamerica y España. Autor de "Medicaciones del Quijote ", "Sobre la razón histórica" y "La caza de los toros". Estudió en la Universidad Complutense de Madrid (1897-1904) donde se doctoró en Filosofía y Letras con una tesis sobre Los terrores del año 1904, subtitulada Crítica de una leyenda. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura (1933). Fue elegido diputado al proclamarse la República, fundó con Gregario Marañón y Ramón Pérez de Ayala, la Agrupación al Servicio de la República. Fundó con su discípulo, el prestigioso Julián Marías, el Instituto de Humanidades.



15. William Higginbotham lanza el juego Tennis for Two (1958). Está considerado como el primer videojuego de la historia.



16. Nace Jean-Claude Van Damme (1960) Es un Actor, practicante de artes marciales y productor belga.



17. Estados Unidos lanza la misión Galileo con destino a Júpiter (1989).



18. Venezuela rechaza las medidas coercitivas unilaterales impuestas al país en la ONU (2018).



19. En Venezuela, se realizó el Primer Congreso Petrolero Nacional (2003). Con participación de trabajadores petroleros, comunidades organizadas, defensores de la industria petrolera que participaron en la jornada de diciembre de 2002 contra el paro-sabotaje de la oligarquía, cooperativas y voceros de los pueblos indígenas de las zonas petroleras, además de connotados expertos en materia petrolera con visión revolucionaria, se instaló en Maracay, Edo. Aragua.



Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.