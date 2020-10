Ministro de Salud venezolano Carlos Alvarado se recupera luego de 11 días afectado por Covid-19

Ministro de salud Carlos Alvarado.

13.10.20 - El ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, se encuentra bajo observación tras resultar positivo al COVID-19, informó el presidente Nicolás Maduro.



"El doctor Carlos Alvarado se está recuperando del COVID-19, le hicieron la prueba de PCR hoy, debe salir negativa hoy", anunció el jefe de Estado durante un acto para graduar a nuevos médicos venezolanos.



Por su parte, el ministro Alvarado detalló que ya se encuentra sin síntomas, y que en los próximos días espera estar recuperado para incorporarse a sus obligaciones.



"Me siento bien. Ya tengo 11 días que me diagnosticaron coronavirus. He tenido síntomas leves, estoy en el 85 % de esa población asintomática. El equipo médico que me está atendiendo ya me dio de alta, solo falta esperar que mi PCR salga negativa para incorporarme de lleno", explicó el titular de Salud.



Por su parte, Maduro se refirió a la pronta recuperación de su homólogo estadounidense, Donald Trump, y del exmandatario colombiano, Álvaro Uribe (2002 – 2010), quienes consideró que solo estuvieron tres días con la enfermedad de COVID-19.



Con información de AVN.