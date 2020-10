Lideres "AIdamo" Waraos migrantes en Boa Vista, Brasil se pronuncian publicamente sobre situación actual de los indígenas

En el marco del Día de la Resistencia Indígena, lideres "AIdamo" Waraos migrantes en la ciudad de Boa Vista Estado de Roraima. República Federativa de Brasil hacen un pronnciamiento público ante la situación de los indígena waraos en el terrotorio venezolano y en Brasil.

A continuación el pronunciamiento público

Día de la Resistencia Indígena en Venezuela

En conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón a Venezuela en el año 1492, son 528 años de lucha y resistencia.

Nosotros indígenas Waraos del Estado Delta Amacuro, Venezuela, migrantes refugiados en Boa Vista, Estado de Roraima, Brasil; unidos y comprometidos con nuestros hermanos Waraos que están en Venezuela a pesar de la crisis económica, social, inseguridad, violencias, atropellos de los cuerpos de seguridad del Estado, violaciones de los Derechos Humanos; Hacemos el llamado a la comunidad internacional, a los órganos internacionales competentes de la grave situación que se está viviendo en las comunidades indígenas Waraos.

Nuestros hermanos se están muriendo de hambre por falta de alimentación, por falta de medicamentos, por la epidemia del vih-sida, tuberculosis, la falta de agua potable, la inseguridad en la vía fluvial, entre otras calamidades.

Hoy en día nuestros hermanos se trasladan a la ciudad de Tucupita, capital del estado Delta Amacuro en busca de alimentos en canoa y canalete. Años atrás se hacía con motores fuera de borda, ahora el viaje es más largo y con más riesgo de ser atacado por el hampa.

Muchos de nosotros nos vinimos por todas estas carencias en nuestro país y en nuestras comunidades. Queremos y soñamos día a día que las cosas cambien para regresar a nuestras casas, donde nuestros familiares.

No hemos abandonado la lucha porque aquí seguimos debatiendo y discutiendo propuestas. Estamos claros que tenemos que organizarnos como Waraos que somos y volver a nuestras tierras, eso nadie no los puede quitar. Estamos aquí por necesidades que no fueron satisfechas en nuestro País.

Somos el Segundo Pueblo Indígena con más población de los 44 pueblos indígenas que existen en Venezuela, pero actualmente por la migración quedan menos. Y ese es el motivo para decirle al CNE - consejo nacional electoral, que se abstengan de utilizar nuestros datos para votar a favor de los candidatos del Gobierno. Somos más de 5 mil Waraos aquí en Brasil, ninguno de nosotros debería aparecer como electores este próximo 6 de diciembre como en otras elecciones lo han hecho.

Nuestro objetivo como Pueblo Warao debe ser organizarnos para empoderarnos y ser dueños de nuestros propios destinos.

Ya basta de colocar gobernantes con nuestros votos. Es hora de levantarnos y cambiar el paradigma, nosotros también podemos ser Gobierno, porque tenemos capacidad, inteligencia, responsabilidad y honestidad para llevar un Gobierno eficiente.

Para finalizar le hacemos también un llamado a las agencias internacionales que se manifiesten en favor de los migrantes Waraos que actualmente se encuentran en muchos Estados de Brasil, que seamos incluidos en el sistema laboral, ya que somos personas capacitadas para ejercer una mano de obra eficiente y de calidad, rompiendo de esta manera la barrera xenofóbica y discriminatoria hacia el pueblo indígena Warao.

Es importante señalar que no vinimos a mendigar en las calles como se ha visto, Somos un Pueblo con fortalezas muy grandes, entre ellas, nuestra Identidad Cultural.

Solicitamos a las Agencias Internacionales como Acnur, Oim, Unicef, Fraternidad, Adra, entre otras, a que se comprometan a facilitar vías de trabajo para los Waraos, sabiendo que estas agencias reciben recursos en nombre de nosotros.

De izquierda a derecha en la foto: Jesús Beria, Euligio Báez, Jhonny Ramos, José Jiménez y Hermes Zapata