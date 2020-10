El Saime garantiza prórrogas y pasaportes a venezolanos en el extranjero

Pasaporte venezolano (referencial) Credito: Archivo

7 de Octubre - El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), garantiza los documentos de identidad de los venezolanos dentro y fuera del país, con envío de valijas por todo el mundo y la atención priorizada de ciudadanos por casos humanitarios, durante la pandemia de Covid-19, reseña una nota de prensa del Mpprijp.



La información fue dada por el director general del organismo, Gustavo Vizcaíno, a través de la plataforma de Instagram Live, en la cuenta oficial del @Redsocialsaime y @MijpVenezuela, donde anunció que desde el pasado mes de septiembre, se ha logrado realizar el envío de valijas a diferentes países de Latinoamérica, Europa, Asia entre otros, a través de los vuelos humanitarios.



Recalcó que aquellos compatriotas que se encuentran en los Estados Unidos pueden realizar su solicitud a través de la embajada de Canadá en Ottawa o en la ciudad de México.



“Desde el segundo semestre del año 2018 hasta septiembre del 2020, se han emitido un total de tres millones 104 mil 983 documentos viajeros y de identidad tanto nacionales como consulares”, indicó Vizcaíno.



Señaló que los documentos viajeros dentro del territorio nacional aún se encuentran anclados al Petro, al tiempo que explicó que el costo del pasaporte y prórroga en el extranjero tiene un valor de 100 dólares para prórrogas y 200 dólares para pasaportes.



Recordó que las oficinas en todo el país, no están laborando ya que el ente público no está incluido en la flexibilización del método 7+7, establecido por el Ejecutivo nacional y publicado en Gaceta Oficial.



Para finalizar, explicó que “los usuarios pueden realizar sus trámites por el portal web www.saime.gob.ve, pero los mismos no van a ser entregados, debido al cumplimiento de la cuarentena”.