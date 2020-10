Convocan para este Miércoles 7 de Oct. 6 p.m. Tuitazo Nacional con la etiqueta: #NoApruebo

6 de octubre de 2020.-

En tiempos de Pandemia (Covid 19) las Redes Sociales se han hecho mas contundentes. La gente con sus características y matices se expresan, preguntan y emiten opiniones de cualquier tema de su interés. Es el caso del anteproyecto de Ley denominada por Nicolás Maduro "Ley Antibloqueo", quien la anunció por todos los medios de comunicación social del país el 29/09/ para remitarla a la ANC. Mientras simultáneamente a través de la pagina https://www.patria.org.ve/login se realizó una encuesta para responder Si o No. Encuesta donde no se dio a conocer el contenido del anteproyecto. Voceros del gobierno dicen que "ya la consulta se hizo y cuenta con el apoyo popular la denominada Ley Antibloqueo". Pero usuarios y usuarias de las Redes Sociales no dejan de hacer comentarios de incredulidad y de abierto rechazo a la Ley. Tanto asi, que para mañana 7 de octubre se conova a un Tuitazo Nacional con la etiqueta #NoApruebo, pero hoy se encuentra posesionada como Segunda Tendencia en Twuitter la etiqueta: #NoALaLeyDeEntregaYBloqueo.