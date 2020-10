Cáritas de Venezuela informa sobre alarmante aumento de desnutrición infantil

06 de octubre de 2020.- Según el más reciente Monitoreo centinela de la desnutrición aguda y la seguridad alimentaria familiar, la desnutrición aguda global (GAM) aumentó 73% en niños y niñas menores de cinco años entre febrero, mes previo a la declaratoria de la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19, y julio de 2020, la información fue dada a conocer por Cáritas de Venezuela.

Uno de los elementos que arrojaron las conclusiones estadísticas es que la cuarentena y las medidas de control para frenar el contagio del virus Covid-19 tuvieron un "impacto considerable" en el incremento de la desnutrición infantil.

La crisis que atraviesa Venezuela ha impactado fuertemente a la población lo que ha ocasionado que la proporción de niños con desnutrición aguda en el país fue cinco veces mayor que el incremento en la pronosticada en 14,8% para todo el mundo. Lo que da cuenta que los efectos de la pandemia en medio de una crisis aguda del capitalismo mundial es de alto impacto, sin embargo Venezuela supera ampliamente las cifras.

Caritas de Venezuela afirma que los resultados arrojaron que Valencia, Acarigua, Los Teques, Cumaná, Carúpano, Machiques, Barinas y Caracas registraron la mayor cantidad de niños con desnutrición aguda.

Las cifras son lamentables: En general, 34% de los niños evaluados tenían algún grado de desnutrición aguda o estaban en riesgo de padecerla.

En Caracas, Barinas, Machiques y Coro "Los niños eenfrentan un grado de desnutrición compatible con el umbral máximo de severidad o nivel catastrófico". 59% de los niños tenían algún grado de retraso en su crecimiento lineal, mientras que 11% tenía un retraso severo del crecimiento. Al igual, 30% de los niños se mantienen en riesgo de retraso del crecimiento.

Igualmente, el 49% de los casos de desnutrición detectados por Cáritas se concentró en niños menores de 2 años, mientras que el 20% de los niños menores de seis meses evaluados tenía desnutrición aguda. "En el grupo de 6 meses a 2 años, el porcentaje de niños identificados con desnutrición fue del 16%", resalta el boletín.

Cáritas alerta que el poder adquisitivo alimentario del salario oficial ($1,4) solo cubre 0,8% del costo de la canasta básica, mientras que las remesas familiares se han reducido a la mitad. También reporta un aumento de la presión de consumo en los hogares con 29% de ellos con algún miembro familiar retornado.

Además, la diversidad de dieta está en el umbral de crisis de inseguridad alimentaria en 32% de los hogares: consumen entre dos y tres grupos de alimentos solamente. El 46% de los hogares evaluados ha deteriorado su alimentación y 57% ha incurrido en alguna forma de privación alimentaria.

"El 45% de los hogares no reporta consumo de carnes, el 74% no consume productos lácteos y el 55% no consume huevos. En promedio, el 58% de los hogares no ha podido tener acceso a proteínas de alto valor biológico, ni a nutrientes esenciales como hierro. Menos del 40% de hogares reporta consumo regular de vegetales y frutas", denota el informe de Cáritas Venezuela.

En los hogares también han tenido que recurrir a estrategias de sobrevivencia para enfrentar la crisis: 27% ha tenido que recurrir a la mendicidad, 42% a rebuscarse alimentos en la calle para poder comer y 35% ha consumido alimentos que preferiría no haber comido.

Además, en el contexto de la pandemia, 83% de los hogares evaluados no tiene acceso a agua continua.

Cáritas también detectó un aumento de 24% en los niveles de desnutrición en embarazadas, que acudieron más a los servicios de las Cáritas Parroquiales en búsqueda de atención ante el cierre de servicios prenatales por la pandemia.

La edad promedio de la mujer embarazada evaluada por Cáritas es de 24 años. Sin embargo, del total de embarazadas, 16% eran adolescentes. De ellas, 44% tenían desnutrición aguda global.

Con información de Efecto Cocuyo

http://caritasvenezuela.org/wp-content/uploads/2020/09/Boletin-SAMAN_Caritas-Venezuela_Abril-Julio2020-r1_compressed.pdf