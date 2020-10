Llamado de voluntarios a ensayo clínico de vacuna Sputnik V se hará por página web

Sputnik V, vacuna contra el covid-19 Credito: Agencias

6 de octubre de 2020.- Venezuela realizará a través de la página web del Ministerio para la Salud el proceso de selección de los voluntarios para los ensayos clínicos de la fase III de la vacuna rusa contra el Covid-19 Sputnik V, para lo cual se tendrán en cuenta una serie de requisitos y parámetros implementados igualmente por Rusia.



"El proceso de selección pasa a un llamado de voluntarios a través de una página web, con una serie de preguntas y luego se hacen evaluaciones, básicamente tienen que ser personas sanas", explicó el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, en el programa Dando y Dando, transmitido por Radio Nacional de Venezuela (RNV), este martes.



En total se seleccionarán 2.000 voluntarios. Unos de los requisitos es ser mayor de 18 años de edad, no tener tatuajes en el brazo, dado que la pigmentación causa reacciones y no padecer enfermedades respiratorias, puntualizó Alvarado.



"Para ponerse la vacuna Sputnik V tienen que ser mayores de 18 años, con consentimiento voluntario, no tener enfermedades respiratorias, ni malos hábitos de consumo", precisó.



Este componente tendrá varias etapas, la primera fase "busca conseguir que la vacuna funcione, la fase 2 la eficacia y la fase 3 el uso en grandes poblaciones para medir la respuesta del cuerpo", indicó.



"Este componente que vamos a aplicar ha pasado por una serie de estudios en Rusia y China, y todo ha salido bien", significó el ministro.



En la entrevista, Alvarado exhortó a los ciudadanos a mantener los protocolos de seguridad, tales como el distanciamiento social, el uso de mascarillas y guantes, para seguir frenando las cadenas de transmisión del Covid-19.



El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este lunes que tras la fase clínica, se activará el plan de vacunación con prioridad al personal sanitario, maestros, adultos mayores y personas con enfermedades de riesgo. Posteriormente se inmunizará a toda la población.



Anunció, además, que este mes llegará al país la vacuna china para los ensayos de tercer nivel e indicó también que hay articulación con Cuba que desarrolla la denominada Soberana 01 y con México y Argentina para la distribución de la de Oxford.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 174 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)