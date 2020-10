(VIDEO) Presidente Maduro anunció que este lunes se activa nuevo método "7+7 Plus" para el combate del Covid-19

04.10.20 - Este lunes se activa el método 7+7 Plus para el perfeccionamiento de los tratamientos contra el Covid-19 , anunció el Presidente venezolano, Nicolás Maduro. El jefe de Estado explicó que dicho plan se extenderá hasta diciembre próximo para “el perfeccionamiento de los tratamientos y los cuidados máximos, romper los contagios en la población” e iniciar las pruebas clínicas de la vacuna rusa Sputnik V, con miras a comenzar los procesos de vacunación masiva.Indicó que con el método 7+7 Plus en nuestro país se culminará el año “en plena unión y disciplina consciente”. En tal sentido, señaló que se pasará de la consigna “Quédate en casa”, a “En Venezuela decidimos cuidarnos”.Por ello, pidió la mayor difusión de esta nueva fase del método por los medios de comunicación, medios digitales y redes sociales.Recalcó que en esta nueva fase, el Gobierno hará esfuerzos para perfeccionar los tratamientos, con el propósito de llevar a cero el número de fallecidos por la enfermedad, así como romper con las cadenas de contagio. Dijo que el pueblo podrá celebrar el 24 y 31 de diciembre bajo medidas especiales. “Celebraremos unas navidades felices y seguras en familia”, acotó.203 días de lucha contra el Covid-19En transmisión de VTV, hizo un balance de la lucha contra la pandemia en nuestro país. Indicó que 7+7 Plus representa la quinta fase. La primera fase, que se inició el 28 de febrero, fue preparatoria de los protocolos epidemiológicos antes que el coronavirus llegara al territorio, con la conformación de la Comisión Presidencial para el Control de la pandemia.Luego, el 13 de marzo, se registraron los primeros casos de contagio en el país y el Presidente Maduro dictó el Estado de Alarma para frenar los casos.Igualmente, se ordenó la adecuación de 58 hospitales centinelas y 400 Centros de Diagnóstico Integral (CDI), así como la activación de los dispositivos de control y vigilancia epidemiológica en aeropuertos y pasos fronterizos.Posteriormente, se pasó a la segunda etapa de cuarentena radical y voluntaria, cierre de aeropuertos y terminales, medidas para la protección de los trabajadores, uso obligatorio de mascarillas, protección social con entrega de bonos por el Carnet de la Patria; extensión de la inamovilidad laboral; subsidio a los trabajadores de la empresa privada y sector informal, ampliación de los Clap a 7 millones de hogares; suspensión de alquileres e intereses crediticios, despliegue de brigadas médicas casa por casa, entre otras medidas. En esta fase, se lograron controlar los contagios durante tres meses.En junio, se mantuvo la curva aplanada, pero a mediados de mes comenzaron a llegar los connacionales por vías ilegales desde Colombia, Perú, Brasil y Ecuador, incrementándose el número de casos positivos.El Presidente Maduro recordó que en esa oportunidad denunció el plan del gobierno de Colombia por “contagiar masivamente a Venezuela”.“En junio comenzó la tercera etapa, la etapa del trocherismo”, apuntó.Refirió que en estos últimos 203 días han ingresado al país, por vías legales y respetando los protocolos sanitarios, 117 mil venezolanos, a quienes se les ha brindado atención en salud, socio económica y transporte de forma gratuita. Mientras que por las trochas han regresado 60 mil personas, de las cuales 10 mil estaban infectadas y afectaron a sus familiares, atendiéndose a 6 mil de ellas. En total, 177 mil connacionales han retornado al país, precisó.El jefe de Estado anunció que mediante el Plan Vuelta a la Patria, se activaron vuelos desde República Dominicana, Panamá, México, España e Italia.