Lea las Efemérides del día 2 de octubre

Día mundial de la sonrisa Credito: Uncas- Ciudad CCS

Tal día como hoy 2 de octubre, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 2 de octubre es el 275.º (ducentésimo septuagésimo quinto) día del año —el 276.º (ducentésimo cuadragésimo sexto) en los años bisiestos— en el calendario gregoriano. Quedan 90 días para finalizar el año.



1. Día Mundial de la Educación Social.



2. Día del Dietista y Nutricionista.



3. Día Internacional de la No Violencia.



4. Día Mundial de la Sonrisa (Primer viernes de octubre).



5. Nace Nathaniel "Nat" Turner (1800). Fue un esclavo estadounidense, cuya rebelión fallida en el condado de Southampton, en Virginia, es el ejemplo más destacado de resistencia de los negros ante el sistema esclavista imperante en los estados del Sur antes de la guerra de Secesión.



6. Muere Samuel Adams (1803). Fue un hombre de estado americano, un filósofo político, y uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, miembro de la Cámara de Representantes y uno de los inspiradores del Motín del té de Boston, contra Gran Bretaña en 1773 y que se considera precedente de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.



7. Nace José Ángel Montero (1832). Fue un compositor de ópera venezolano, contemporáneo del brasileño Antonio Carlos Gomes. Como maestro di capilla de la Catedral de Caracas escribió varias obras religiosas. También compuso varias zarzuelas y, en 1873, la música para la ópera Virginia. Fue discípulo, de José María Montero, de quien era hijo. También estudió por cuenta propia trabajos contemporáneos europeos y tratados de composición. Tocaba varios instrumentos de viento y de cuerda, especialmente la flauta. A partir de 1869, Montero dirigió la Banda Marcial de Caracas. Su trabajo más famoso es la música de la Ópera Virginia, la cual fue estrenada bajo el auspicio del gobierno de Antonio Guzmán Blanco en el Teatro Caracas en 1873. En 1878 creó la revista Arte Musical. Géneros: Ópera, zarzuela, vals venezolano, polca venezolana, contradanza.



8. Charles Darwin regresa a Inglaterra (1836), después de cinco años de viaje a bordo del HMS Beagle. Durante el viaje recogió pruebas y observaciones que darán lugar a su teoría de la evolución mediante selección natural.



9. Nace William Ramsay (1853). Fue un químico y profesor universitario británico escocés, galardonado con el Premio Nobel de Química de 1904 por el descubrimiento de los gases nobles contenidos en el aire y determinar su situación en la tabla periódica de los elementos. Sus trabajos posteriores es en el campo de la radiactividad.



10. Nace Mahatma Gandhi (1869). Fue el dirigente más destacado del Movimiento de independencia de la India contra el Raj británico, para lo que practicó la desobediencia civil no violenta, además de pacifista, político, pensador y abogado hinduista indio. Recibió de Rabindranatch Tagore el nombre honorífico de Mahatma. En India también se le llamaba Bapu. Desde 1919 perteneció abiertamente al frente del movimiento nacionalista indio. Instauró métodos de lucha social novedosos como la huelga de hambre y en sus programas rechazaba la lucha armada y realizaba una predicación de las áhimsa (no violencia) como medio para resistir al dominio británico. Encarcelado en varias ocasiones, pronto se convirtió en un héroe nacional. En 1931 participó en la Conferencia de Londres, donde reclamó la independencia de la India. Sus estudios los realizó en la University College de Londres. Miembro de Inner Temple. Distinciones: Orden de los Compañeros de O. R Tambo. Persona del año 1930.



11. Nace Alice Ernestine Prin, (1901) también conocida como Kiki de Montparnasse. Fue una modelo, cantante y actriz francesa que se convirtió en musa de varios artistas europeos afincados en París: Chaïm Soutine, Francis Picabia, Jean Cocteau, Alexander Calder, Per Krohg, Hermine David, Pablo Gargallo, Toño Salazar, Moïse Kisling, Man Ray. Animó la escena artística de Montparnasse en los años de entreguerras, de 1921 a 1939.



12. Nace Henry Graham Greene (1904). Británico. Fue un dramaturgo, escritor, periodista, novelista, guionista, autobiógrafo y escritor de literatura infantil inglés. Licenciado en Historia. Cuya obra reflejará los conflictos de la conciencia en un mundo en decadencia. De su pluma saldrán novelas como "El poder y la gloria", ”El tercer hombre", "El americano impasible", "El factor humano" o "El revés de la trama". Miembro de la Real Sociedad de Literatura.



13. Nace Víctor Paz Estenssoro (1907) en la ciudad boliviana de Tarija. Fue abogado y político boliviano. Presidente de Bolivia en cuatro ocasiones (1952-1956; 1960 -1964; 6 de agosto al 4 de noviembre de 1964 y 1985-1989). Tuvó un papel fundamental en las transformaciones radicales de su país convirtiéndose en protagonista de la historia boliviana.



14. Se funda el Opus Dei (1928). Es una jurisdicción de alcance mundial perteneciente a la Iglesia católica.



15. Muere Thomas Lipton (1931) Fue un comerciante y empresario británico escocés. Creador de la Marca Té Lipton. Genio del Marketing. Caracterizado por ser todo un pionero en casi todo, Sir Thomas desarrolló la estrategia de la autopromoción a niveles sin precedentes, utilizado trucos publicitarios. Cuando se abrió la primera tienda de alimentación Lipton en Glasgow en 1871, lo celebró importando el queso más grande del mundo y emitiendo "Billetes de moneda Lipton". Él sabía cómo entretener a las masas y sus estrategias funcionaban, ya que rápidamente creó a toda una nación de seguidores de Lipton.



16. Nace Ray Tomlinson (1941). Fue un programador informático estadounidense, que implementó en 1971 el primer sistema de correo electrónico en ARPANET, red precursora del Internet.



17. Se da por finalizado el levantamiento de Varsovia (1944) con la rendición de los rebeldes polacos, tras dos meses contra las fuerzas nazis alemanas y ante la escasez de armas, suministros, comida y agua. Los soviéticos han rechazado una petición británica para usar las bases aéreas rusas y poder transportar por avión los suministros que necesitan los polacos sitiados. Con la rendición de los rebeldes, los nazis deportarán a la población de Varsovia y destruirán la ciudad. Con Varsovia eliminada, los soviéticos establecerán un gobierno comunista en Polonia.



18. Primera edición de Snoopy o Charlie Brown (1950). Es el personaje principal de la serie de tiras cómicas Peanuts, publicada en numerosos periódicos alrededor del mundo. Descrito como «Adorable perdedor», Charlie Brown es uno de los más grandes iconos de la cultura popular estadounidense. Charlie Brown es el líder de la banda de los Peanuts. Pese a ser el protagonista podría hasta decirse que su perro Snoopy le supera en popularidad.



19. La Universidad de Pensilvania a las 23:45 desactiva para siempre la Computadora ENIAC (1955). Fue la primera computadora de propósito general totalmente digital.



20. Se firma el Tratado de Ámsterdam (1997). Fue un acuerdo firmando en la ciudad neerlandesa de Ámsterdam y su objetivo fundamental era el de crear un espacio de libertad, seguridad y justicia común. Entró en vigencia el 11 de mayo de 1999, tras haber sido ratificado por todos los Estados miembros de la Unión Europea, pasando a convertirse en la nueva normativa legal de la Unión Europea, tras revisar el tratado de Maastricht.





Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.