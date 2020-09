Lea las Efemérides del día 30 de septiembre

Héctor Lavoe

Tal día como hoy 30 de septiembre, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 30 de septiembre es el 273.º (ducentésimo septuagésimo tercer) día del año en el calendario gregoriano y el 274.º en los años bisiestos. Quedan 92 días para finalizar el año.



1. Último Miércoles de Septiembre: Día Mundial de la Leche Escolar.



2. Día Internacional de la Traducción.



3. Día de la Secretaria en Venezuela.



4. Día Internacional del Derecho a la Blasfemia.



5. Nace José María Morelos y Pavón (1765), sacerdote mexicano y militar insurgente, que será el artífice de la segunda etapa de la Guerra de Independencia de México.



6. En el Theater an der Wien de Viena, Austria se estrena la Flauta Mágica, última ópera compuesta por Mozart. Es una ópera en dos actos con música de Mozart y libreto en alemán de Emanuel Schikaneder. Es un tipo de ópera popular cantada en alemán, en el que se intercalan partes habladas. Además de ser gran obra musical expresa unos valores a modo de crítica (1791).



7. Batalla de Bárbula (1813). Fue un enfrentamiento armando que tuvo como protagonista, por un lado a las tropas venezolanas y las fuerzas neogranadinas comandadas por Rafael Urdaneta y Atanasio Giraldot y por el otro el ejército realista, capitaneado por Domingo Monteverde. Ganada por el ejército de Bolívar. Las fuerzas realistas de Monteverde son derrotadas por por el ejército republicano comandado por Atanasio Giraldot, quien muere en dicha batalla. Los hechos se desarrollaron en el extremo izquierdo de la hacienda Bárbula, en las cercanías de Naguanagua, Estado Carabobo.



8. Muere Atanasio Girardot (1813) Fue un Militar colombiano, muerto en la Batalla de Bárbula.



9. Inicia operaciones la primera central hidroeléctrica de la historia. Fue construida por H. F. Rogers en el río Fox en Appleton, Wisconsin, Estados Unidos (1882). Posteriormente se llamaría Compañía de Luz Appleton Edison.



10. Nace Jean Baptiste Perrin (1870). Fue un químico físico francés galardonado con el Premio Nobel de Física en 1926 por sus trabajos sobre los rayos catódicos y sobre el equilibrio de sedimentación.



11. En La Coruña, hoy A Coruña, Galicia, España se funda La Real Academia Gallega, presidida por Manuel Murguía y con cuarenta miembros. El acto se celebró en los locales de la Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos, casi un año después de la presentación legal de sus estatutos. Los objetivos iniciales eran fundamentalmente lingüísticos e incluían la elaboración de un diccionario y una gramática, proyectos que se demorarían muchos años (1906).



12. Se inaugura el Times Square Theater (1920).



13. Nace Truman Capote (1924) Nace Truman Capote (1924). Fue un periodista y escritor estadounidense, conocido sobre todo por sus novelas "A sangre fría" (1966) y Desayuno en Tiffany's" (1958), ambas llevadas a la gran pantalla. Otras películas: Murder by Death, 1976, Terminal Station 1961. Una de sus obras más conocidas: In Cold Blood. Falleció en el año 1984. En su honor, en el año 2005 se realiza la película Capote, bajo la dirección de Bennet Miller, en la cual se narra el período de su vida transcurrido durante la investigación de su libro A sangre fría, sobre el asesinato de una familia en Kansas, y cómo el escritor desarrolla una estrecha relación con Perry Smith, uno de los asesinos. Philip Seymour Hoffman ganó el premio Óscar por su interpretación de Truman Capote. La película tuvo, además, cuatro nominaciones: Mejor película, Mejor director, Mejor actriz de reparto y Mejor guion adaptado.



14. Nace Eliezer Wiesel (1928). Fue un escritor de lengua yiddish y francesa, de nacionalidad estadounidense, superviviente de los campos de concentración nazis. Dedicó toda su vida a escribir y hablar sobre los horrores del Holocausto, con la firme intención de evitar que se repita en el mundo una barbarie similar. Fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1986.



15. Nace Héctor Juan Pérez Martínez, conocido como Héctor Lavoe (1946). Fue un cantante, compositor y productor musical de salsa puertorriqueño. Es ampliamente considerado como el más importante cantante e intérprete en la historia de la Salsa (género musical) ya que ayudó a establecer la popularidad de dicho género musical en las décadas 1960, 1970 y 1980.



16. Primera emisión de Los Picapiedra (1960). Es una serie de animación de la productora Hanna-Barbera Productions. Fue estrenada por la cadena estadounidense ABC el 30 de septiembre de 1960 y fue emitida hasta el 1 de abril de 1966, con un total de 166 episodios y además de algunos especiales y películas. Los Picapiedra fue una de las series animadas más exitosas de la historia de la televisión.



17. Muere Charles Richter (1985), sismólogo estadounidense que estableció junto al sismólogo germano-estadounidense Beno Gutenberg, una escala para medir los terremotos que lleva su nombre. Antes existía la Escala de Mercalli, pero esta sólo podía medir la intensidad de un sísmo en el punto donde se encontraban los sismógrafos. El mérito de esta escala de Richter consiste en asociar la magnitud del Terremoto con la "amplitud" de la onda sísmica y poder medir de forma precisa la magnitud desde su epicentro.



18. En Roma, Italia, el servicio secreto israelí Mossad secuestra al ex técnico nuclear israelí Mordejái Vanunu - quien reveló al diario británico The Sunday Times que Israel posee bombas atómicas, y lo transporta a Israel. Será juzgado y condenado (1986).



19. En Venezuela, se reinaugura el Estadio Nueva Esparta (2007).



20. En Ecuador, la Policía Nacional toma las calles en protesta contra el presidente Rafael Correa, generado pánico en el país y ocasionando decenas de robos incontrolables (2010).





Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.