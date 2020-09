(VIDEO) Llegan a Venezuela 150 médicos cubanos para apoyar la lucha contra la COVID-19

25.09.20 - Este viernes llegaron al país 150 nuevos médicos cubanos para sumarse a las brigadas de la Misión Barrio Adentro, que se encuentran desplegadas en el territorio nacional para combatir la pandemia del coronavirus.Desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, el embajador de la República de Cuba en Venezuela, Dagoberto Rodríguez informó que son 150 médicos cubanos que llegan a Venezuela, para llegar a un total de mil médicos que se incorporan en el programa Barrio Adentro I."Mil médicos se han incorporado al sistema de salud público, y la meta es incorporar mil más para apoyarnos, esa es la voluntad del presidente, seguir trabajando en la lucha contra el covid para seguir fortaleciendo los lazos de hermandad entre ambos países ya que ambos estamos ante el odio de EE.UU.", dijo.Recalcó que los Gobiernos de Cuba y Venezuela continúan fortaleciendo los vínculos laterales y las relaciones de cooperación, los lazos de hermandad y de solidaridad entre ambas naciones.“Ambos países estamos enfrentados al odio del imperialismo norteamericano, sanciones y agresiones de todo tipo, pero ante esto la respuesta nuestra cada día es más unidad, más solidaridad y más cercanía entre nuestros países, para juntos continuar construyendo una sociedad de justicia y bienestar que queremos para nuestros pueblos”, puntualizó.Por su parte, el viceministro de Hospitales y autoridad única de salud de Caracas, Armando Marín, destacó que todo el sistema de salud público en Venezuela como Barrio Adentro I, II y III se ha venido integrando en una política cónsona, segura y gratuita, para ir garantizando la batalla y el combate contra la COVID-19.“Vemos que esta es la peor epidemia que ha vivido la humanidad con más de 900 mil personas fallecidas en el mundo y otros países que no han tomado las medidas higiénicas y sanitarias adecuadas, Pero nosotros Venezuela y Cuba nos unimos en una sola voz y una política de Estado, y es salvar el mayor números de vidas posibles para garantizar la salud de nuestro pueblo”, indicó.Agradeció las políticas implementadas por el Ejecutivo Nacional, al Ministerio del Poder Popular para la Salud en consonancia con todos los pueblos de Latinoamérica. “Hoy vemos como Cuba levanta nuevamente su mano, su bandera y da un paso al frente no para llevar soldados, no para llevar guerras, sino para llevar salud a todo aquel que lo necesite”, añadió.Recordó, que durante la historia Cuba ha sido un bastión de la humanidad en valores, en principios y en ética, lo cual se debe replicar en todo el mundo para ser una nación de bien, prospera y segura para todos.En este sentido, el jefe de la Misión Médica Cubana en Venezuela, Dr. Reynol Delfín García Moreiro, manifestó que la meta de esta misión es salvar al pueblo venezolano, salvar vidas, preservar vidas y prevenir enfermedades.Explicó que hay un contingente de mil médicos y se contribuirá con mil más, para completar los 2 mil médicos que se concretaron en los acuerdos entre ambos países, al tiempo que recordó que llegaron seis Brigadas Henry Reeve, quienes se encuentran en seis regiones del país como Zulia, Lara, Carabobo, Distrito Capital, Anzoátegui y Bolívar, atendiendo a la población venezolana.Con información Prensa VTV