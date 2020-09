Lea las Efemérides del día 26 de septiembre

Fidel Castro en la ONU 1960

Tal día como hoy 26 de septiembre, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 26 de septiembre es el 269.º (ducentésimo sexagésimo noveno) día del año en el calendario gregoriano y el 270.º en los años bisiestos. Quedan 96 días para finalizar el año.



1. Última Semana de Septiembre. Semana Internacional de las Personas Sordas.



2. Día Interamericano de las Relaciones Públicas



3. Día Mundial de la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes



4. Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares.



5. Día Europeo de las Lenguas.



6. En 1580, Francis Drake, corsario inglés, regresa a Plymouth, Inglaterra después de dar la vuelta al mundo, con las bodegas llenas de ricas especias. El viaje que inició en 1577, lo convierte en el primer inglés en circunnavegar la Tierra, tras haberlo hecho 58 años antes que Juan Sebastián Elcano.



7. Panamá se separa de la Gran Colombia (1830). El Departamento del Istmo (Panamá) se separó del Estado grancolombiano. Su gestor fue el general panameño José Domingo Espinar, mulato de origen popular que no compartía las preferencias de la oligarquía panameña y gran partidario de Bolívar, de quien había sido secretario.



8. Muere José Antonio Saco (1879). Fue un escritor, poeta, historiador, sociólogo, economista, reformista, profesor y político cubano. Considerado el principal inspirador del reformismo y autonomismo cubano en el siglo XIX, destacó por su postura opuesta a la esclavitud y a la anexión de Cuba a los Estados Unidos. En 1814 estudió Filosofía y Derecho en el Colegio de San Basilio de Santiago de Cuba, y en 1816 se trasladó a La Habana a estudiar Filosofía con el padre Félix Varela en el Colegio Seminario de San Carlos. En 1819 obtuvo el título en Derecho Civil, en 1821 se graduó en Filosofía en la Universidad de La Habana. Asumió la Cátedra de Ciencias Físicas y Filosofía en el Seminario de San Carlos, donde había sido alumno. Publicó discursos, ensayos sobre cuestiones legales, filosóficas, políticas.



9. Nace Martín Heidegger (1889), filósofo alemán que influirá en muchos pensadores tras publicar en 1927 su obra más conocida, "Ser y tiempo". Aunque su trabajo influyó sobre todo en la Fenomenología y en la filosofía europea contemporánea, ha tenido igualmente influencia más allá de esta, en campos como la Arquitectura, la Crítica literaria, la Teología y las Ciencias cognitivas.



10. Se pública el primer artículo de Alberto Einstein sobre la Teoría de la Relatividad Especial (1905) que solo se aplica en el caso especial/particular donde la curvatura del espacio-tiempo. La primera versión de dicha teoría, supuso una revolución científica a comienzos del siglo XX. Fue publicado junto a otros artículos que se consideran nacimientos de otras ramas. El año genial de un genio: Einstein formuló su teoría de la relatividad especial, alumbró su célebre ecuación E= mc2 y aclaró los fundamentos de la mecánica cuántica, de gran utilidad 100 años después. Sin ellas no habría llegado la televisión, ni el láser, ni el internet.



11. Muere Béla Bartók (1945). Fue un compositor y panista húngaro, uno de los fundadores del campo de la etnomusicología. Su obra más conocída es "El castillo de Barba Azul", ópera en un solo acto.



12. Tropas de Naciones Unidas recapturan Seúl, Corea del Sur de manos norcoreanas, que la tenían en su poder tras haber traspasado el paralelo 38 el pasado 25 de junio (1950).



13. El Comandante Fidel Castro hiciera su primera intervención en la ONU. Apenas 19 meses después del triunfo de la Revolución cubana. Hizo uno de los discursos más extensos en la historia de la ONU, habló por un espacio de cuatro horas y 29 minutos. Asegurándose un lugar en el Libro Ginness de los Récords. Cuando Fidel Castro dijo. "seré breve" y batió el Récord Guinness dando el discurso más largo de la historia en la ONU (1960).



14. En Chicago (EEUU) tiene lugar el primer debate televisado entre los candidatos presidenciales para las elecciones entre el senador estadounidense John F. Kennedy, el candidato demócrata, y el vicepresidente Richard Nixon, el candidato republicano. El debate fue visto por aproximadamente 80 millones de espectadores o cerca de la mitad de la población de los Estados Unidos (1960).



15. Muere Ignacio Anaya García (1975). Fue un cocinero mexicano famoso por crear los Nachos, comida muy popular en todo el mundo.



16. En Venezuela se inaugura la Catedral de la Divina Pastora en Tucupita (1982).



17. Muere Alberto Moravia (1990). Fue un escritor y periodista italiano, cuya obra literaria se caracteriza por una crítica ácida y frontal a la sociedad europea del siglo XX.



18. Se funda el Grupo de los 20 o G20, Países Industrializados y Emergentes (1999).



19. Se firma el Acuerdos de Paz entre el Gobierno Colombiano y las FARC (2016) tras más de cincuenta años de conflicto.



Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.