Pedro Carreño: el plan de EEUU es que en Venezuela no haya elecciones el 6D

24 de septiembre de 2020.- Durante la transmisión de Desenlaces por TVES, Pedro Carreño señaló que Estados Unidos sigue promoviendo planes para que no se lleven a cabo las elecciones parlamentarias en Venezuela, convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el próximo domingo 6 de diciembre.

Durante el segmento Análisis de la Coyuntura, afirmó que la convocatoria del CNE realizada el pasado mes de julio, da cumplimiento a un precepto constitucional, que tiene por objetivo renovar el poder legislativo para el periodo 2021- 2026 sin embargo, la derecha reaccionaria internacional sigue "satanizando" al órgano rector porque "sus planes no son electorales" dado que "no tienen por la vía electoral, posibilidades de victoria", dijo.

Indicó que ésta declarará fraude porque "ese es el patrón de conducta de la derecha internacional no solo para Venezuela, sino que también lo aplican todo el mundo ejemplo de ello: Bolivia con Evo Morales, ahora Bielorrusia con el casoAleksandrLukashenko, entre otros", manifestó.

"Otro tema al respecto es el atinente a la legitimidad", precisó Carreño al tiempo que señaló que la derecha se excusa por la supuesta falta de observadores internacionales durante la jornada electoral.

"Josep Borrel, Alto Representante en Asuntos Exteriores de la UE dijo que si no se daban las condiciones no enviará observación internacional" sin embargo, Carreño cuestionó "cuáles son esas condiciones ¿Qué no haya elecciones?", insistió.

"EE.UU. estriba en que no haya elecciones en Venezuela y todas esas organizaciones borregas con dicha solicitud lo que hacen es cumplir con el ruin y deleznable papel de muchos enviados por el imperio", resaltó.

Comisión paralela

Por otra parte,Carreño se refirió al informe elaborado por la Misión Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela del Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas (ONU) a la cual calificó de "comisión paralela" la cual fue "articulada en 2019" por un "grupo de países que están alineados a la estrategia de desestabilización estadounidense de construir un falso expediente" en contra de nuestro país.

"Este informe es un falso positivo que tiene origen en el gobierno estadounidense, en la OEA y el Grupo de Lima", reveló.

Carreño manifestó que dicho informe solo sirve "como instrumento político" porque "no solo criminaliza al gobierno de Venezuela, sino que también es la excusa para que una componenda internacional haga frente común, para negar la legitimidad de las elecciones del 6D".

A juicio de Carreño, el mencionado documento solo fue la antesala a la gira de Mike Pompeo (Secretario de Estado de EE.UU) por naciones latinoamericanas que se han acoplado al plan injerencista de la nación norteamericana, la cual no tardará en aplicar nuevas sanciones contra la nación venezolana.

Por otra parte, aseguró que los candidatos y candidatas del Bloque de la Patria "están desplegados en batalla, rumbo a una gran victoria, para retomar ese portaviones antipatria y antiimperialista al servicio del criminal imperio norteamericano en el que se ha convertido la Asamblea Nacional".