(VIDEO) Trabajadores petroleros protestan contra el presidente de PDVSA Asdrubal Chávez en Tía Juana, estado Zulia

Miércoles, 23 de septiembre de 2020.- En Tía Juana, estado Zulia, un grupo de trabajadores petroleros jubilados y activos protestaron contra el presidente de Petróleos de Venezuela, PDVSA, Asdrúbal Chávez, acusándolo de estarse burlando de ellos.



Ese es tu estilo, señaló entre otras cosas, Oscar Coco Barboza quien fungió de vocero del grupo, no tenéis los aguáramos para decirle a Maduro, vamos a pagarle a la gente, vamos a pagarle a los trabajadores activos, vamos a restituir la empresa que de allí es que se van a lograr los objetivos de este país de salir adelante.



¿Hasta cuando ustedes siguen engañando?



El Fondo de Pensiones es una asociación civil sin fines de lucro, entonces modificaron los estatutos, para qué modificaron los estatutos del Fondo de Pensiones de los Jubilados de PDVSA, para que cuando haya una reunión vayan a la asamblea los siete que firmaron la modificación del Fondo de Pensiones y allí los jubilados no tenemos participación, ni en las asambleas, ni en la parte administrativa, ni en el directorio del Fondo de Pensiones.



No tenemos participación, se cogieron el 3% del dinero de nosotros, nos estafaron y hicieron con el 3% del Fondo de Pensiones lo que le dio la gana.