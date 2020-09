(VIDEO) ¿A dónde están las toneladas cabillas que se llevaron del Cardiológico de Adultos y Oncológico de Montalbán?

Viernes, 18 de septiembre de 2020.- ¿A dónde están las cabillas que se llevaron del Cardiológico para Adultos y Oncológico de Montalbán, El Elefante Rojo de Montalbán?, es la pregunta que está en boca de mucha gente que no se explica como un volumen de cabillas, de esa magnitud, pueden permanecer extraviadas.



En la situación que se presentó por el presunto robo de una serie de toneladas de cabillas, sustraídas en ocho gandolas y que fueron retiradas a nombre de ConstruPatria de la obra paralizada el Cardiológico para Adulto y Oncológico de Montalbán el día lunes 24 de agosto, llama la atención la falta de información por parte de las autoridades del paradero de dichas cabillas, que son parte del patrimonio de la Nación y que hasta los momentos no se sabe que se hicieron, a donde fueron a parar, a donde están.

La información que salió inicialmente a la opinión pública estableció que ConstruPatria no había emitido ninguna instrucción para el retiro de las cabillas y que la orden que apoyaba el retiro de las mismas era forjada.

La Policía Nacional Bolivariana abre una investigación y logran la detención del responsable de todo el operativo de traslado de las cabillas para su supuesto resguardo, del ciudadano Marcos Pérez quien, a esta fecha, sigue manteniendo su versión que fue contratado para realizar el traslados de las cabillas de forma totalmente legal.

La Milicia Nacional Bolivariana es la encargada de la custodia del sitio de la obra del Cardiológico de Adultos y Oncológico de Montalbán.

Akenatón García, teniente de la Milicia Nacional Bolivariana quien fue el primero en denunciar las primeras desaparición de cabillas, en pequeñas cantidades, que fueron debidamente denunciadas y que estaban siendo sustraídas por rateros en visitas consecutivas al sitio de la obra, que reportamos a través de Aporrea y que supuestamente motivaron el retiro mayor de las cabillas para su resguardo por orden de ConstruPatria, permanece detenido en la Policía Nacional Bolivariana, mientras avanzan las investigaciones.



ConstruPatria no ha informado al respecto, el ministerio de Hábitat y Vivienda tampoco, el Ministerio Público silente, el Ministerio de Información no informa, nadie dice nada, el tiempo pasa y las cabillas no aparecen.

Por lo que la opinión pública continúa preguntándose:

¿A dónde están las toneladas cabillas que se llevaron del Cardiológico de Adultos y Oncológico de Montalbán?

Noticias relacionadas: Retiro de cabillas, para su resguardo, del Cardiológico de Adultos de Montalbán resultó un fiasco

Construpatria retira cabillas, para resguardarlas, del Cardiológico de Adultos de Montalbán

Continúa robo de cabillas en la obra abandonada del Cardiológico de Adultos de Montalbán

Robo de cabillas en la obra paralizada del Cardiológico de Adultos y Oncológico de Montalbán