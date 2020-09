Lea las Efemérides del día 17 de septiembre

Vicente Salias

Tal día como hoy 17 de septiembre, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 17 de septiembre es el 260.º (ducentésimo sexagésimo) día del año en el calendario gregoriano y el 261.º en los años bisiestos. Quedan 105 días para finalizar el año.



1. Día del Psicopedagogo.



2. Día Mundial del Síndrome de Kleeptra. El objetivo es visibilizar esta enfermedad poco frecuente que se caracteriza por déficit intelectual, hipotonía infantil, retraso en el desarrollo, rasgos faciales característicos, dificultad o retraso en la comunicación.



3. Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Proclamado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de conseguir que la atención sanitaria no cause daños a ninguna persona.



4. Se crea la Constitución de los Estados Unidos de América (1787). Todavía se encuentra en vigor, lo que hace de ella la constitución escrita de mayor antigüedad que se encuentra todavía vigente. Fue adaptada por la Convención Constitucional de Filadelfia, Pensilvana y luego rarificada por el pueblo en convenciones en cada estado, en el nombre de "Nosotros el Pueblo". La Constitución tiene un lugar central en el derecho y la cultura política.



5. Muere Vicente Salias (1814). Fue un periodista, médico y escritor venezolano. Autor de la letra de la canción Gloria al Bravo Pueblo, Himno Nacional de Venezuela. En esta fecha fue fusilado. Salias fue un escritor incansable lleno de romanticismo revolucionario y uno de los más fervientes conspiradores contra la ocupación española, no solo en Venezuela, sino en toda Suramérica. Perteneció a la Sociedad Patriota de Caracas y además fue redactor de un organismo oficial. El Patriota de Venezuela, Asimismo estuvo encargado de la Secretaría de Hacienda en 1811. Y colaboró estrechamente con Francisco de Miranda y más tarde se unió a las Fuerzas de Simón Bolívar.



6. Muere Abraham Louis Breguet (1823), físico, relojero y empresario suizo (n. 1747). Realizó numerosos inventos que conforman el reloj de bolsillo que posteriormente se convertiría en el reloj de pulsera tal y como se conoce hoy en día. Uno de los más famosos, patentado en 1801, es el Tourbillon, que es una de las complicaciones más apreciadas en alta relojería y que consiste en un mecanismo que hace girar el volante y escape del reloj sobre su eje, normalmente una vez por minuto, para compensar el efecto negativo que produce la gravedad en la marcha del volante.



7. Muere Antoine Laurent de Jussieu (1836), médico y botánico francés (n. 1748). Trabajó en la revisión sobre la clasificación de las plantas de la familia Ranunculaceae (1773) le permitió ser postulado y elegido como miembro de la Academia de Ciencias. Seguía las ideas de su tío Bernard acerca del Sistema Natural, al que dio una base teórica y lo aplicó en la práctica al análisis taxonómico de diferentes familias de plantas.



8. Nace Christian Lange (1869), historiador y pacifista noruego, premio nobel de la paz en 1921 (f. 1938).



9. Sale a circular el primer número de la revista Élite en Caracas (1925).



10. Nace Hélène Langevin-Joliot (1927), Es profesora de física nuclear en el Instituto de Física Nuclear en la Universidad de París y directora de Investigación de la CNRS. También es conocida por su trabajo, en el que alienta a las mujeres a seguir carreras en los campos científicos.



11. En México se inaugura el Museo Nacional de Antropología (1964).



12. Primera emisión de Hechizada (1964). Es una comedía estadounidense emitida originalmente en ABC desde 1964 hasta 1972 durante ocho temperadas. La serie sigue viéndose al día de hoy en todo el mundo y es la serie más larga con una temática sobrenatural de los años 1960 – 1970.



13. Muere Anastasio Somoza Debayle (1980) Fue un dictador de Nicaragua, es asesinado cuando se encontraba en exilio en la Asunción, Paraguay, tras ser derrocado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional en junio 1979. Terroristas no identificados hicieron volar su automóvil.



14. Se inauguran los Juegos Olímpicos de Seúl (Corea del Sur), oficialmente conocidos como los Juegos de la XXIV Olimpiada (1988).



15. Se publica en Internet la primera versión (0.01) del kernel Linux (1991).



Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.