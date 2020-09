Alex Lanz desmiente rumores de que el Gobierno Nacional ha desistido de buscar a su padre

15.09.20 - Alex Lanz, hijo del dirigente revolucionario Carlos Lanz, informó ayer que su padre continúa desaparecido. Además desmintió el rumor de que el Gobierno dejó de buscarlo y aseguró que “estas opiniones en vez de ayudar, lo que buscan es desmoralizar más que cualquier otra cosa”.“Desmiento con hechos ese rumor. Por ejemplo, hasta hoy a las 3 am estuvimos acompañando una posible pista sobre el paradero de mi padre, sí, acompañando junto al fiscal y compañeros del alto gobierno. Infelizmente la pista resultó ser falsa”, escribió Lanz en Twitter.Agradeció todas las gestiones efectuadas por el Ministerio Público. “Al alto gobierno, al fiscal @TarekWiliamSaab les agradecemos el esfuerzo que se está haciendo para dar con el paradero de mi padre. Mis hermanas y yo sabemos el nivel de frustración que da no saber de nuestro padre, pero esa frustración es siempre vencida por la esperanza”, expresó.Asimismo, en otro tuit, destaca: “Con esa misma esperanza, nosotros, mis hermanas y yo, les pedimos que nos acompañen en esta búsqueda, que no desista nuestra denuncia y que si por alguna razón alguien tiene algún dato, alguna información simplemente nos contacten”. Lanz publicó algunas vías por medio de las cuales se puede aportar algún dato sobre esta búsqueda: 0416 622-74-63, 0424 334-95-52, 0414 284-37-73 (por Whatsapp). Telegram: http://t.me/alexlanz. Email: falm@protonmail.com.