Lea las Efemérides del día 14 de septiembre

El 14 de septiembre es el 257.º (ducentésimo quincuagésimo séptimo) día del año —el 258.º (ducentésimo quincuagésimo octavo) en los años bisiestos— en el calendario gregoriano. Quedan 108 días para finalizar el año.



1. Semana Europea del Cáncer de Pulmón este año se celebra del 14 al 20 de Septiembre.



2. Día Internacional de la Imagen de la Mujer en Rechazo a la Publicidad Sexista.



3. Se funda la ciudad de Barquisimeto en Venezuela (1552).



4. Nace Alejandro de Humboldt (1769). Fue un Astrónomo, geógrafo, naturalista y explorador prusiano. Sus viajes de exploración le llevaron desde Europa a América del Sur y del Norte hasta Asia Central. Se especializó en diversas áreas de la ciencia, como la etnografía, la antropología, la física, la zoología —especialmente, en ornitología—, la climatología, la oceanografía, la astronomía, la geografía, la geología, la mineralogía, la botánica, la vulcanología y el humanismo. Se le conoce como el padre de la Geografía moderna universal.



5. El egiptólogo francés Jean – Francois Champollion lee el nombre de Ransés en la piedra de Rosetta, por lo que considera esta fecha como la del nacimiento de la epictografía (1822).



6. Nace Vicente Lecuna (1870). Fue un ingeniero, banquero, educador, político, diputado e historiador venezolano. Restaurador, organizador y conservador del Archivo de Simón Bolívar, reconstructor de su Casa Natal y editor de la documentación del Libertador.



7. Nace María Heredia Lecaro (1889), supercentenaria ecuatoriana (f. 2006). Tiene el récord de haber sido la persona más anciana de América del Sur. Al tiempo de su muerte, a la edad 116 años y 347 días, estuvo reconocida por el Libro Guinness de los récords como la persona viva más vieja que se pudo verificar del mundo.



8. Nace John Dobson (1915). Fue un divulgador de astronomía, conocido por ser el autor e impulsor del diseño de un telescopio reflector newtoniano portátil de bajo coste que lleva su nombre, el telescopio Dobson.



9. Nace Mario Benedetti (1920) Fue un escritor, periodista, poeta, dramaturgo, político y novelista uruguayo, integrante de la Generación de 45. Su prolífera producción literaria incluyó más de ochenta libros, algunos de los cuales fueron traducidos a más de veinte idiomas. El conjunto de su obra ha recibido galardones diversos. Creó la Fundación Mario Benedetti para preservar su obra y apoyar la literatura y la lucha por los derechos humanos, en especial el esclarecimiento del paradero de los detenidos desaparecidos en Uruguay.



10. El Ingenio Bolívar ubicado en la antigua hacienda de la familia de Simón Bolívar, en San Mateo, estado Aragua, es adquirido por el Estado venezolano por órdenes del general Juan Vicente Gómez para que sirva de Museo Histórico Militar (1924).



11. Muere Isadora Duncan (1927). Fue una bailarina y coreógrafa estadounidense, considerada por muchos como la creadora de la danza moderna. En la ciudad de San Francisco (EEUU) fallece de forma inusual en un accidente, ahorcada por su largo pañuelo enredado en un neumático.



12. Se firma un pacto de amistad entre Perú y Bolivia (1936). El Canciller Alberto Ulloa suscribió con el Ministro Alberto Ostria Gutiérrez en forma solemne el Pacto General de Amistad y de No Agresión, en el cual Bolivia y Perú declaran que no tienen problema político ni territorial pendiente y reconocen en plenitud el ejercicio soberano en sus funciones.



13. Se Promulga una nueva Constitución en El Salvador (1950). El Coronel Óscar Osorio es elegido presidente del país. Gobernó como miembro del Consejo Revolucionario del gobierno del 14 de diciembre de 1948 al 14 de septiembre de 1950. Fue Presidente Constitucional de El Salvador desde el 14 de septiembre de 1950 hasta el 14 de septiembre de 1956. La nueva Constitución proporcionó los derechos de las mujeres en 1950. En esta misma fecha se presentó como candidato del Partido Revolucionario de Unificación Democrática creado en 1945, y venció al único candidato opositor, el Coronel José Ascencio Menéndez, quien se presentó por el Partido de Acción Renovadora.



14. Se funda la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP (1960).



15. Primera emisión de Viaje al Fondo del Mar (1964).



16. La Unión Soviética lanza la sonda espacial Venera 12 con destino a Venus (1978).



17. Adolfo Pérez Esquivel recibe el Premio de la Paz (1980). Es un activista argentino destacando como defensor de los derechos humanos. Licenciado en Bellas Artes y Doctor en Arquitectura y urbanismo. Se dedicó a la escultura, actividad que complementó con la docencia en la Universidad de la Plata donde ejerció como profesor de arte. Perseguido por la dictadura Argentina en 1980 . Y anteriormente en 1977, fue detenido en Buenos Aires siendo encarcelado y torturado, sin haberse hecho proceso judicial alguno y fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo. Más tarde declararía haber sobrevivido a un vuelo de la muerte. Hechos acontecidos durante el mandato del presidente Roberto Eduardo Viola.



18. Microsoft lanza Windows Me (2000).



19. En Venezuela, se inaugura el Sistema de Transporte Masivo de Barquisimeto Transbarca (2013).



