Lea las Efemérides del día 11 de septiembre

Guillermo García Ponce

Tal día como hoy 11 de septiembre, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 11 de septiembre es el 254.º (ducentésimo quincuagésimo cuarto) día del año —el 255.º (ducentésimo quincuagésimo quinto) en los años bisiestos— en el calendario gregoriano. Quedan 111 días para finalizar el año.



1. Día Panamericano del Maestro. Se instituye la fecha en honor a la memoria de Domingo Faustino Sarmiento, el mismo día de la fecha en que falleciera.



2. Festividad de la Virgen de Coromoto.



3. Nace el poeta Joseba Joaquín Palma (1844), autor del Himno de Guatemala. Fue un poeta, profesor, diplomático y periodista cubano, que escribió la letra del Himno Nacional de Guatemala. Participó con las convulsiones independentistas en Cuba y fue diplomático del Gobierno cubano en Nicaragua y Guatemala. Obras notables: Tinieblas del Alma, poesías. Distinciones: Medalla f Oro de Primera Clase de Honduras, Medalla de Oro de Guatemala, Hijo Predilecto de Bayamo, y Mayor General del Ejército cubano a título póstumo.



4. Se funda en Venezuela la Universidad del Zulia LUZ (1891).



5. Mahatma Gandhi inicia su Movimiento de No Violencia (1906).



6. Nace Jacinto Convit (1913) Fue un médico y científico venezolano. Su vida la dedicó a la investigación científica. Siendo uno de sus mejores logros el desarrollo de la vacuna contra la lepra en 1987. Además, aportó valiosos avances al conocimiento de otras enfermedades infecciosas, como la leishmaniasis logrando también crear una vacuna. Siempre se sintió conmovido conmovido por la estigmatización sufrida por los pacientes que sufrían de lepra y trabajó por y para ellos. Los últimos años de su vida los dedicó a conseguir la cura contra el cáncer. "No me quita el sueño ganar el Premio Nobel, pero si hallar la cura para el cáncer, llegó a afirmar". Su último estudio lo publicó en 2013 a la edad de cien años, (100 años). Su dedicación y esfuerzo a la ciencia médica fue reconocido por el mundo en 1988, cuando fue postulado al Premios Nobel de Medicina.



7. Nace Luis "Camaleón" García (1929) | Beisbolista venezolano. Fue un jugador de béisbol venezolano y probablemente el mejor tercera base de su época. Fue exaltado al Salón de la Fama del Deporte venezolano y en el 2000 fue exaltado en el Pabellón de la Fama del Béisbol del Caribe. El 3 de julio de 2003 fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol venezolano.



8. La chilena Anita Lizana se convierte en la primera latinoamericana en ganar un torneo del Grand Slam de Tenis, al ganarle a la norteamericana Jadwiga Jedrzejowska la final del Abierto de los Estados Unidos (1937).



9. Se crea el Consejo Supremo Electoral, hoy Consejo Nacional Electoral CNE (1946).



10. Se crea el Consejo Nacional para el Fomento Educativo, CONAFE, como un organismo público descentralizado de la Secretaria de Educación Pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio (1950).

11. Última emisión del Superagente 86 (1970). Es una serie de televisión estadounidense emitida originalmente entre 1965 y 1970 que parodiaba a las películas y series de espías.



12. Muere Salvador Allende (1973). En Chile Fuerzas Armadas y de Orden encabezan un Golpe de Estado. El gobierno constitucional es reemplazado por una Junta de Gobierno integrada por los comandantes en jefe del Ejército, Marina y Aviación, más el director de Carabineros. El Presidente Allende muere luego del bombardeo al Palacio de la Moneda.



13. Muere José Antonio Calcaño (1978) Fue un compositor, arreglista, intérprete, productor y músico venezolano. En 1958 recibió el Premio Municipal de Literatura por su libro "La ciudad y la música". Miembro fundador de la Orquesta Sinfónica Venezuela.



14. Atentados Terroristas en Estados Unidos (2001). Los atentados del 11S fueron una serie de cuatro atentados terroristas suicidas cometidos la mañana del martes de ése nefasto día, por la red yihadista Al Qaeda que, mediante el secuestro de aviones comerciales para ser impactados contra diversos objetivos, causaron la muerte de 2996 personas, incluidos los diecinueve terroristas y numerosos heridos. Otras versiones señalan que fue un autoatentado para justificar la guerra contra el medio oriente.



15. Muere Guillermo García Ponce (2010), político, periodista y escritor venezolano. Fue militante del Partido Comunista de Venezuela y jugó un papel importante en las insurrecciones del Carupanazo y el Porteñazo. Fue miembro de la Junta Patriótica durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Después de abandonar el PCV fundó Vanguardia Unitaria Comunista y Vanguardia Comunista. En la época del puntofijismo es acusado de rebelión militar y es encarcelado en el Cuartel San Carlos donde en 1964 propuso que el Día del Periodista Venezolano fuese el 27 de junio, fecha en la que se fundó el Correo del Orinoco. En febrero de 1967 protagoniza una histórica fuga del Cuartel San Carlos junto con Teodoro Petkoff y Pompeyo Márquez, a través de un túnel de 28 metros de largo de tres años de construcción. Fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución aprobada en 1999. En septiembre de 2003 fundó el Diario VEA.





Efemérides hechas con la colaboración de la autora Maricarmen Gómez F.