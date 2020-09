Diosdado Cabello relata la terrible experiencia que vivió al haber contraído el Covid-19

Diosdado Cabello durante la entrevista concedida a Ernesto Villegas Credito: VTV

7 de Septiembre - Diosdado Cabello calíficó como una terrible experiencia, el haber sido contagiado del Covid-19. Las declaraciones sobre su experiencia con la enfermedad, las dio a conocer en etrevista concedida a Ernesto Villegas en el programa "Aquí con Ernesto". Cabello dijo que sintió de cerca a la muerte, cree que le vio el rostro y no le gustó para nada.



Considera que lo que mas afecta a los pacientes con el Covid-19, es el aislamiento y el desconocimiento de la enfermedad de la que se ha ido aprendiendo sobre la marcha. “Entonces la gente que está ahí sola, no sabe realmente cuál va a ser el resultado y se vive en mucha incertidumbre”. Agregó que por el hecho de tratarse de una enfermedad nueva que no tiene un solo protocolo, se le complica la situación del paciente, ya que cada caso es distinto.



Después de haber dado negativo a la prueba PCR y salir de alta, ha sido sometido a tres pruebas más y que el domingo le tocaba someterse a una cuarta de verificación, de la que espera seguir saliendo negativo.



Aunque en en las tres pruebas ha salió negativo, los efectos de la enfermedad pueden persistir, explicó Diosdado, “Hay que ir a un proceso de rehabilitación física para ir recuperando fuerzas y todo el dinamismo que uno quisiera tener”. Actualmente se encuentra en un 75% de sus condiciones normales, pero “La enfermedad tiene varios niveles: están los asintomáticos, ojalá todos los fueran para que solo les dé una gripe, un dolor, un malestar y se recuperen, pero la enfermedad tiene variantes y depende inclusive de la condición del enfermo”.



Dio a conocer que afortunadamente mientras estuvo delicado de salud, sus órganos respondieron de manera adecuada y sin ningún contratiempo y eso le ha ayudado en su recuperación. Indicó que en personas que tengan una determinada enfermedad previa, el virus se convierte en perverso, se mete, lo busca. “Lo primero que ataca es el cerebro, estoy convencido, la persona comienza a sentirse mal, se siente mal y cree que no va a avanzar. Si nos dejamos superar por ese temor, la recuperación es más complicada”. “La gente se mete en su cama y casi que se entrega. No, tiene que levantarse, tiene que caminar y la cama solo para dormir”.



El extraordinario equipo de médicos cubanos y venezolanos y el personal de salud que lo atendió, le advirtieron sobre lo que podría ocurrir con el avance de la enfermedad y le recomendaron picarle adelante a la misma, antes de caer en la crisis. “Afortunadamente lo hicimos y el 18 pasamos a una fase avanzada del tratamiento, pasé 11 días sedado con el tratamiento y muy complicado, porque uno está ahí pero tiene una cantidad de aparatos puestos que no son del cuerpo humano y que uno instintivamente busca la manera de arrancarlo en el momento que tiene algún nivel de conciencia. Fueron 11 días en los que no tuve contacto con el mundo exterior, pero los médicos iban, me atendían, estudiaban los valores y ahí fuimos avanzando”, reveló y añadió que al tratarse de una enfermedad que ataca el sistema respiratorio, durante el procedimiento de estar entubado, los aparatos pasan por las cuerdas vocales, con las consecuencias de irritarlas o inclusive dañarlas, lo que afecta la voz. Además de que la cantidad de medicamentos usados para el tratamiento de COVID-19, dejan efectos que podrían ocasionar la pérdida de sueño.



Contó Diosdado, que durante su convalecencia llegó inclusive a pensar fugazmente en retirarse de la política porque no sabía cómo iba a quedar. “Yo no me podía parar, no tenía fuerzas para ponerme de pie”.



Señaló que la voluntad, la disciplina y cumplir las recomendaciones del equipo médico, así como el apoyo familiar, le han permitido superar el virus, el cual le hizo perder hasta 15 kilos.



Por la experiencia vivida, Diosdado hizo un llamado a la población a extremar las medidas para evitar los contagios, incluso aquellos que se han recuperado satisfactoriamente, ya que no está comprobado que efectos podría traer una gripe normal, tras haber superado el COVID-19. “Yo le pido a la gente que se cuide porque se corre un riesgo terrible y si la enfermedad encuentra donde darle a uno, el virus se posiciona ahí y toma el control y comienza a disparar a todos los órganos”.