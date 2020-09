Ex fiscal Isaías Rodríguez opina sobre el caso de los jóvenes Aryenis y Alfredo

6 de septiembre de 2020.-

En el portal web del "Comité por la Libertad de Aryenis y Alfredo", desde antier 4 de septiembre, se difunde un pronunciamiento del Ex fiscal Isaías Rodríguez donde emite sus opiniones sobre proceso judicial contra los dos jóvenes trabajadores de PDVSA aún detenidos.

En este portal se titula "Mientras no se les declare culpable, para mí son inocentes" y se hace referencia al "Comentario que escribe y publica Isaías Rodríguez, ex Fiscal General de la República, este viernes 4 de septiembre por la noche, luego de leer la nota publicada en La Tabla: "Confusiones" definen los supuestos delitos en caso de los gerentes de PDVS, Aryenis y Alfredo".

El pronunciamiento del Ex fiscal ya rueda en las redes, debido a la contundencia y autoridad de sus opiniones sobre el caso y que publicamos a continuación:

Isaías Rodríguez sobre Aryenis y Alfredo:

"Excelente defensa. Tumba uno por uno los supuestos indicios asomados hasta ahora por el MP y quienes los acusan desde las redes. No hay PRUEBAS hasta ahora. Sólo indicios. Responsablemente, el Presidente Maduro ha tocado el caso con discreción y prudencia. No se ha convertido en acusador. Expresó que no es juez ni fiscal y ha sido cuidadoso al emitir opinión sobre el tema. Para quienes le conocen su lenguaje, no tomó partido ni a favor ni en contra. Después de leer la réplica de la defensa, yo asumo una postura como la del Presidente. Esperaría el debate probatorio, y mientras no se les declare culpables, para mí sin inocentes. El MP acusa, pero es una parte en el proceso, la otra parte es el acusado, que tiene derecho a la defensa. En este caso, como lo señala la defensa, se les tiene como culpables sin haber sido sentenciados y se les ha privado de la libertad cuando lo correcto es juzgarlos en libertad. No conozco los hechos, no he visto el expediente, pero soy abogado, profesor de derecho, autor de un libro con varios capítulos sobre la prueba y la presunción de inocencia. No emito juicio de condena o absolución. Me limito a opinar sobre las dos versiones de los hechos, y especialmente los argumentos expuestos pedagógicamente por la defensa públicamente, como respuesta a la declaración del ciudadano FGR. No sé si son inocentes, pero hasta ahora no veo como abogado razones sólidas para declararlos culpables y condenados. Quien condena es un tribunal, no la Fiscalía. La justicia no debe tener pasiones ni intereses, debe ser objetiva en la investigación y atenerse a lo alegado y probado en autos. Hasta ahora solo existe una presunción de la Fiscalía sobre unos hechos que, a juicio de la defensa, han sido mal interpretados, mal analizados y llevados de forma descuidada por quienes llevan la investigación policial y administrativa. No es un caso cualquiera. Tiene dolientes más allá de los familiares. Creo en la buena fe del Fiscal General. Por experiencia sé que no conduce directamente la investigación y se ciñe a la información que le dan los subalternos que la realizaron o la están realizando. Nada cuesta revisar lo que hasta ahora se ha investigado por nuevos fiscales comisionados para ello por el FGR. Todo esto está en un expediente que se lee en un día, o dos máximo. Es una opinión de alguien que no conoce el caso, sino las dos versiones públicas dadas a conocer, pero que tiene 78 años de edad, más de 50 graduado de abogado y que fue litigante en materia penal, administrativa y constitucional durante 30 años. Me mueve a emitir una opinión las dudas que aprecié en las declaraciones del Presidente Maduro sobre el tema. No tengo otro interés que ayudar a que se haga justicia sin prejuicios."

Ver: https://aryenisyalfredoinocentes.wordpress.com/2020/09/05/isaias-rodriguez-sobre-aryenis-y-alfredo-mientras-no-se-les-declare-culpable-para-mi-son-inocentes/