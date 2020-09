(VIDEO) MP investigará denuncias de presuntas irregularidades en procesos judiciales relacionados con PDVSA

01.09.20 - El Ministerio Público realizará una investigación ante las denuncias por presuntas irregularidades en los procesos judiciales en el caso de los detenidos por filtrar información sobre la situación de Petróleos de Venezuela (PDVSA), indicó este martes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.



En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, el jefe de Estado venezolano detalló que estas investigaciones se realizarán, tras recibir una carta firmada por los familiares detenidos.



El mandatario anunció que habló directamente con el fiscal general, Tarek Saab, para que se reúna con las personas que firmaron la carta para procesar esa denuncias con intención de aclarar dudas.



"Yo he ordenado una investigación sobre esta causa y sobre está situación. Me dicen qué hay pruebas contundentes de la participación de estas personas, lamentablemente, pasando información al enemigo".



Asimismo, el presidente señala que no dará su opinión al respecto por respecto y cuidado al proceso judicial, y envió un saludo "con amor y respeto" a las personas que firmaron esa carta.



El pasado mes de marzo, el ministro para Relaciones Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó de la detención de aproximadamente 38 funcionarios de PDVSA, por presunto contrabando de combustible, que era transportado por el buque Negra Hipólita, que había zarpado de la refinería de Paraguaná, estado Falcón.



Entre las personas detenidas, se encuentra Oswaldo José Vargas Peña, el presidente de la filial PDV Marina — empresa naviera encargada del transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos —, los 30 tripulantes de la embarcación y seis miembros más del despacho.



Además del presidente de la filial, se encuentran detenidos sus asistentes y seis miembros del despacho de Paraguaná: Rubén Andrés Guzmán Camacho; Pedro Enrique Bracho Pulgar, supervisor de cargamento; José Rivera, supervisor de muelle, Johan José Maldonafdo Zabala, supervisor de cargamento; Anthony Angelo Pirela, supervisor de muelle; Maryuri Ramos Chourio, certificadora de hidrocarburos y Yuliana Ramírez Ramírez analista de mercado.



El buque Negra Hipólita, trasladaba al terminal marítimo de La Guaira, 126.000 barriles de combustibles de 91 octános de diesel, así como de combustible Jet A1.



De igual forma, se encuentran detenidos, además, los exgerentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA); Alfredo Marcial Chirinos Azuaje (exgerente general de Operaciones de Especialidades) y Aryenis Coromoto Torrealba Barrios (exgerente general de Operaciones de Crudo), quienes son acusados de filtrar información estratégica de la industria petrolera a Estados Unidos (EEUU).