Elliott Abrams califica la propuesta intervencionista de María Corina Machado de surrealista

1 de septiembre de 2020.- A María Corina Machado no le va bien en los últimos tiempos. Su insistencia en el intervencionismo militar estadounidense para salir del gobierno de Maduro no fue bien recibida por el representante de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams.

Abrams fustigó el plan propuesto por la dirigente opositora María Corina Machado sobre una «operación de paz y estabilidad» para Venezuela. A la propuesta de Maria Corina, las calificó de surrealista y expresó que le recuerdan «al realismo mágico de García Márquez».

Una vez más la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, quien ha propuesto reiteradamente una salida a la crisis venezolana empujada por la comunidad internacional denominada «Operación de Paz y Estabilización», sale derrotada en su afán de que en Venezuela ocuarra una interveción militar.

«Maria Corina tiene el derecho de decir lo que quiera y no lo voy censurar ni remarcar. Pero me recuerda al realismo mágico de Gabriel Garcia Marquez. Hace un llamado a un plan B, que no creo sea una propuesta sensata a lo que la gente necesita. Se debe empezar desde las bases con cada uno de los venezolanos», dijo Abrams al ser consultado sobre la opción de fuerza para salir de Maduro.