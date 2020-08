PCDC: "Se despoja a los Indígenas del Derecho al Sufragio y se vuelve a la Votación Manual"

30 de agosto de 2020.-

Los miembros de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución (PCDC) han hecho un exhorto al Consejo Nacional Electoral (CNE) a la desaplicación del "Reglamento Especial para regular la elección de la Representación Indígena en la Asamblea Nacional 2020" (RERIAN) de fecha 14/08/2020 (Resolución No 200824-033), el cual modifica el anterior de fecha 30/06/2020 (Resolución No 200630-0024), supuestamente, con el propósito de atender las observaciones y demandas que hicieron diversas organizaciones indígenas a ésta última, porque se mantiene la designación de los diputados indígenas a la Asamblea Nacional mediante una elección de segundo grado a través de "voceros y voceras". Lo nuevo de esta última resolución, como expresa la PCDC: "es que el voto de los mismos en lugar de hacerse a mano alzada, ahora se hará en secreto y esa modificación no cambia para nada el fondo del problema, porque se continúa violando el mandato constitucional, previsto en los artículos 63 y 186, en los cuales se consagra el carácter universal, directo, personalizado y secreto del voto.

Por otra parte manifiestan que "se despoja a las comunidades de indígenas del ejercicio soberano de la ‘asamblea comunitaria’, la cual es una institución ancestral básica del ejercicio de la democracia participativa de los pueblos originarios y en general de todos los ciudadanos, al convertirla en un órgano tutelado por la burocracia del CNE en la figura del llamado ‘Agente de Coordinación Electoral’ y al secuestrarla en el llamado manual de funcionamiento de las Asambleas Comunitarias’". Presisan que "Este mecanismo "asambleario" de elección de segundo grado con el supuesto fin de ajustar el proceso de elección de los diputados indígenas a la Asamblea Nacional a las "costumbres y tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas", termina siendo una excusa para limitar la autonomía y capacidad autogestionaria de los mismos. De hecho los despoja de su capacidad de decidir, de acuerdo a sus usos y costumbres, en el ámbito individual y colectivo, en relación a la designación de sus representantes en el parlamento nacional. Y además, contrario al espíritu que establece la Constitución: crea las condiciones para que su voluntad electoral sea escamoteada y sujeta a presiones y chantajes de todo tipo, desnaturalizando y desempoderando a los pueblos y comunidades indígenas al arrebatarles el derecho al sufragio que tienen como ciudadanos.

Los miembros de la PCDC señalan: "Con el establecimiento de una votación de segundo grado no prevista en la Constitución y el retorno de la política "acta mata voto" con la reintroducción de la votación manual en las "Asambleas Generales" de voceros y voceras que son las que eligen a los Diputados indígenas, se está prefigurando una involución del sistema electoral venezolano hacia etapas superadas, que echaría por la borda las conquistas históricas del pueblo venezolano en materia de transparencia y confiabilidad del sistema electoral, base fundamental de legitimidad del sistema democrático.

A continuación se puede ver el pronunciamiento completo de la PCDC a través del siguiente link: Nueva Normativa sobre el Voto Indígena para la AN es Inconstitucional y no corrige la anterior